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Погром в минской школе: выкрутили камеру, разбили стекла, нарушили системы кондиционирования и вентиляции

В ночь с 30 на 31 октября двое неизвестных устроили погром в столичной СШ №59. «Минск-Новости» сообщает подробности.
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Все произошло после 22:00. Два человека снаружи разбили окна в большом бассейне, а потом устроили погром на крыше. Залезли на нее по пожарной лестнице, и в течение часа ломали установленное там оборудование. Одну камеру вывели из строя, вторую — повернули так, чтобы не были зафиксированы их действия.

– Жители домов увидели происходящее и позвонили в милицию, но они успели убежать, – рассказывает заместитель директора школы по воспитательной работе Александр Юдинец. – Камеры смогли их частично зафиксировать. Молодые люди, как можно предположить по кадрам, были без масок.

Двое нарушителей разбили окна в бассейне, которые, между прочим, состоят из трех стекол. Также они повредили системы кондиционирования и вентиляции, вырвали одну камеру, разбили стекла на крыше.

Инженер-программист, который подошел на вахту чуть позже, предположил, что злоумышленники могли заранее узнать расположение камер.

—  Как я слышал, они подошли к одной из них сзади и выкрутили. Наверное, это подростки, – рассказал мужчина. – Сегодня уже приходила следственная группа. Будем надеяться, что смогут найти этих нарушителей.
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