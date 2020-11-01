



Решение о переносе предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 октября 2020 года №615, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.





Республиканским органам госуправления необходимо до 31 марта 2021 года привести свои нормативные правовые акты в соответствие с принятым постановлением.





Как уже сообщалось, национальным оператором системы электронных паспортов транспортных средств назначено ОАО "ЦНИИТУ". "Белтаможсервису" предоставлено право оформления электронных паспортов, в определенных случаях этим будет заниматься "Белтехосмотр".



