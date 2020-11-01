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Приложение для помощи задержанным — среди самых популярных в Беларуси

«Красная кнопка» — приложение для связи задержанных и юристов — вошло в список самых скачиваемых в Беларуси. Об этом dev.by сообщил основатель проекта Александр Литреев.



Релиз «Красной кнопки» состоялся 27 октября. По состоянию на 29 октября приложение скачали в Беларуси более 6 тыс раз. Оно оказалось на 1-м месте в категориях Lifestyle в Google Play и Utilities в App Store. В общем списке самых популярных приложений в App Store «Красная Кнопка»  занимало 7-е место, а в Google Play — 8-е.  

Как работает «кнопка»


Пользователь устанавливает приложение на телефон, регистрируется, вводит персональные данные, даёт доступ к уведомлениям и геолокации.  В приложении он может сообщить о своём задержании — и правозащитники в своей версии программы увидят, в какое отделение он доставлен. Эта информация продублируется в SMS списку экстренных контактов пользователя. В Беларуси уведомления о задержаниях будет принимать лишённый аккредитации правозащитный центр «Весна».
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