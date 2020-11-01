Приложение для помощи задержанным — среди самых популярных в Беларуси









Релиз «Красной кнопки» состоялся 27 октября. По состоянию на 29 октября приложение скачали в Беларуси более 6 тыс раз. Оно оказалось на 1-м месте в категориях Lifestyle в Google Play и Utilities в App Store. В общем списке самых популярных приложений в App Store «Красная Кнопка» занимало 7-е место, а в Google Play — 8-е.





Как работает «кнопка»





Пользователь устанавливает приложение на телефон, регистрируется, вводит персональные данные, даёт доступ к уведомлениям и геолокации. В приложении он может сообщить о своём задержании — и правозащитники в своей версии программы увидят, в какое отделение он доставлен. Эта информация продублируется в SMS списку экстренных контактов пользователя. В Беларуси уведомления о задержаниях будет принимать лишённый аккредитации правозащитный центр «Весна».



