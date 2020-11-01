Айтишника подозревают в поджогах машин в Солигорске









Айтишнику (зовут Василий) 30 лет, раньше он был военным, сейчас работает в ИТ-сфере.





По словам Василия, 21 октября он приехал в Солигорск по печальному поводу: на похороны бабушки.





— После похорон жена на нашей машине уехала в Минск, а я остался в Солигорске, чтобы еще немного побыть со своими близкими родственниками — тетей, братом, родителями. Мы все собрались в бабушкиной квартире, пообщались, — рассказывает мужчина про обстоятельства поездки.





Квартира находится более чем 2,5 км от здания прокуратуры, возле которого и подожгли автомобили. Василий утверждает: квартиру он не покидал, за все время только пару раз вышел с братом покурить, ночевал там же. Утром Василий с родственниками снова поехал на кладбище.





— Прямо с кладбища мы с братом поехали на его машине в Минск. В районе улицы Лермонтова заехали к знакомому брата. Это было около 12 часов. И когда звонили в домофон, нас уложили, как говорится, мордой в пол. Без предупреждений, без удостоверений. Брату только на короткое время разрешили подойти к машине. Они ее быстро осмотрели и разрешили закрыть. Машина так и осталась стоять там.





Мужчин привезли в Солигорское РОВД. Там Василия оформили как подозреваемого в совершении преступления по статье 339 ч. 3 Уголовного кодекса — особо злостное хулиганство. В квартире айтишника в Минске уже прошел обыск. Был изъяты два старых мобильных телефона и ноутбук супруги. Василий остается в статусе подозреваемого.