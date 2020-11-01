+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Ученые обнаружили новое смертельное заболевание

Ученые обнаружили новое смертельное заболевание, которое они назвали VEXAS. Международная группа исследователей опубликовала свою научную работу в The New England Journal of Medicine.



Согласно информации специалистов, обнаруженная ими патология, которую вызывают генетические мутации, приводит к возникновению тромбов в организме человека. При этом в 40 процентах случаев заболевание оканчивается летальным исходом.

Отмечается, что данная болезнь объединяет в себе несколько воспалительных синдромов, которые врачи раньше не связывали с друг другом. Так, воспалительный процесс у больных VEXAS может затрагивать легочную и хрящевые ткани. На данный момент известно лишь о 50 пациентах с данной болезнью. Однако ученые считают, что в действительности их может быть гораздо больше.

Ранее ученые Рурского университета и Университета Фрайбурга в Германии определили, что самые ранние признаки болезни Альцгеймера, неизлечимой и смертельной формы старческого слабоумия, могут появиться в молодом возрасте, за десятилетия до начала заболевания. Как сообщается в их статье, признаки выражаются в нарушениях интуитивного ориентирования в пространстве.
Lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]