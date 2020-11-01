Что нельзя делать на Осенние Деды

В Беларуси День памяти официально отмечается 2 ноября. Это было предписано указом президента еще в 1998 году. Несколько лет 2 ноября в Беларуси было нерабочим, однако теперь этот день уже не является выходным.





По народной и православной традиции поминать своих предков осенью принято в третью субботу после Покрова (в этом году – 7 ноября). Зовется этот день Осенними Дедами или Димитриевской родительской субботой соответственно.

Когда бы вы не решили помянуть своих умерших родственников, стоит знать о традициях, которые закрепились за этим праздником.





У белорусов Осенние Деды — праздник семейный, домашний. Это весной, на Радуницу принято навещать умерших на кладбище, а осенью приглашают предков к себе домой, чтобы угостить и отблагодарить за помощь и покровительство.





В этот день поминали всех предков независимо от их места захоронения. Перед Дедами чисто убирались, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков. Женщины готовили различные блюда. Хозяин дома зажигал свечку, читал молитву и приглашал всех предков на ужин. Перед трапезой в доме открывались все двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. Перед тем как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов.





Число блюд на столе могло быть различным, но обязательно нечетным и не меньше пяти. Каждое блюдо подавалось парно в четном количество (если 7 блюд, то на 14 тарелках). Тем самым уравновешивалась ситуация, когда не должны быть в обиде ни живые, ни умершие.





Торжественный поминальный ужин длился довольно долго, все вели себя сдержано. Вспоминали лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми может гордиться не одно поколение этого рода. Во время праздничного ужина позволялось говорить только о дедах — их жизни, отдельных случаях и чертах характера, вспоминались их слова и наставления, мудрые советы и добрые дела. Начинался этот разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался воспоминанием об умерших совсем недавно. Так делали каждый год, постепенно передавая всю информацию детям и внукам.





На Деды каждая крестьянская семья щедро наделяла нищих, которые ходили по деревне.





Тем не менее, были в этот день и некоторые запреты:

1. Нельзя было вставать из-за стола раньше остальных. У славян было поверье, что кто первым выйдет из-за праздничного стола, тот умрет. Поэтому все старались вставать одновременно.





2. На столах часто находились перекладины, где, по примете, могли с еть души умерших предков. И туда категорически запрещалось ставить ноги.





3. До следующего утра нельзя убирать остатки еды со стола и мелкие крошки. Славяне верили, что духи придут на ужин. А уже утром 3 ноября еду или скармливали животным, или относили на погост.





4. Если случайно во время поминальной трапезы что‑то падало, поднимать это было нельзя. Считалось, что этот предмет необходим дедам, которые согласно поверью присутствуют за столом.





5. Также считалось, что нельзя переворачивать ложку выемкой вверх, поскольку предки могли перевернуться в могилах.



