











Именно эти газеты с третьей декады августа не печатает государственная типография «Белорусский дом печати» (формальная причина — поломка оборудования) и не распространяют по подписке и в розницу «Белпочта» и «Белсоюзпечать», также принадлежащие государству.





Еженедельники «БелГазета» и «Свободные новости плюс» сейчас выпускаются в электронном формате. «Комсомольская правда» и «Народная воля» печатаются в Долгопрудном (Московская область). «КП», тиражи которой упали в 5−10 раз, распространяется через редакцию и крупные магазины. «Народная воля» тираж сохранила, распространяется только через редакцию.





По сведениям БелаПАН, редакции рассчитывают вернуть свои издания в каталог «Белпочты», поскольку это госпредприятие фактически является монополистом на рынке распространения печатных СМИ.





В подписном каталоге «Белпочты» остались независимые издания «Аргументы и факты в Белоруссии», «Белорусы и рынок», «Новы час», «Наша слова», Intex-press (Барановичи), «Рэгіянальная газета» (Минская, Гродненская области), «Информ-прогулка» (Лунинец), «Прессбол».





Крупные негосударственные издания, в том числе «Народная воля» и «Наша ніва», уже исключались из каталога «Белпочты» в 2006—2008 годах.



