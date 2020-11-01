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«БелГазета», «КП», «Народная воля» и «Свободные новости» не включены в подписной каталог «Белпочты»

Крупные негосударственные печатные издания «БелГазета», «Комсомольская правда в Белоруссии», «Народная воля» и «Свободные новости плюс» не включены в подписной каталог «Белпочты» на первую половину 2021 года, сообщает БелаПАН.




Именно эти газеты с третьей декады августа не печатает государственная типография «Белорусский дом печати» (формальная причина — поломка оборудования) и не распространяют по подписке и в розницу «Белпочта» и «Белсоюзпечать», также принадлежащие государству.

Еженедельники «БелГазета» и «Свободные новости плюс» сейчас выпускаются в электронном формате. «Комсомольская правда» и «Народная воля» печатаются в Долгопрудном (Московская область). «КП», тиражи которой упали в 5−10 раз, распространяется через редакцию и крупные магазины. «Народная воля» тираж сохранила, распространяется только через редакцию.

По сведениям БелаПАН, редакции рассчитывают вернуть свои издания в каталог «Белпочты», поскольку это госпредприятие фактически является монополистом на рынке распространения печатных СМИ.

В подписном каталоге «Белпочты» остались независимые издания «Аргументы и факты в Белоруссии», «Белорусы и рынок», «Новы час», «Наша слова», Intex-press (Барановичи), «Рэгіянальная газета» (Минская, Гродненская области), «Информ-прогулка» (Лунинец), «Прессбол».

Крупные негосударственные издания, в том числе «Народная воля» и «Наша ніва», уже исключались из каталога «Белпочты» в 2006—2008 годах.
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