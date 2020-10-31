



К анонсированному началу мероприятия в район автовокзала приехала спецтехника, а людей начали предупреждать об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, пишет Оnliner. Чуть позже начались задержания.





По сообщениям, в Гродно массово задерживали людей, которые вышли на акцию. Вот это видео опубликовал в своем Telegram-канале блогер Антон Мотолько.





А вот такое видео появилось в Telegram-канале «ЧП Беларусь».