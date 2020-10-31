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В Гродно начались задержания. Там должна была состояться акция в поддержку бастующих на «Гродно Азоте»

Сегодня в Гродно должна была состояться акция в знак солидарности с бастующими работниками предприятия «Гродно Азот».


 К анонсированному началу мероприятия в район автовокзала приехала спецтехника, а людей начали предупреждать об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, пишет Оnliner. Чуть позже начались задержания.

По сообщениям, в Гродно массово задерживали людей, которые вышли на акцию. Вот это видео опубликовал в своем Telegram-канале блогер Антон Мотолько.

А вот такое видео появилось в Telegram-канале «ЧП Беларусь».
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