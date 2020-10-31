Меньше чем за два месяца количество смертей почти такое же, как за полгода во время первой волны. Власти скрывают информацию от горожан.

Больных больше, чем в начале лета

Бобруйский врач, который пока не готов раскрывать себя (но нам известны его имя и должность) передал belsat.eu информацию о COVID-19 в городе. Ранее мы получали от него данные в начале сентября. Сейчас, по словам медика, ситуация стала намного хуже, поэтому он счел себя обязанным рассказать то, о чем городские власти и чиновники от медицины молчат.

Данные включают в себя список всех случаев COVID-19, зарегистрированных в Бобруйске с марта текущего года. Согласно ним, на 29 октября, начиная от первого факта заражения 30 марта, в Бобруйске были зарегистрированы 6377 случая коронавируса. Эта цифра охватывает также Бобруйский район и некоторых жителей соседних городов (Кировск, Осиповичи), которые приехали в Бобруйск для диагностики и лечения.





Из полученных нами документов следует, что в течение октября ежедневное количество новых больных растет. Если еще несколько дней назад прирост был +70-80 случаев, то уже 29 октября Бобруйским зональным центром гигиены и эпидемиологии зафиксировано 105 новых положительных результатов тестов. Из них – семь случаев инфекции у детей.

В отчете «для области», который нам также переслал наш источник, говорится: «С 11.08.2020 по 27.10.2020 наблюдается умеренная тенденция к росту заболеваемости с темпом прироста 2%. Начиная с 1 октября, зарегистрировано превышение пиковых значений по отношению к первому периоду подъема заболеваемости (май – июнь 2020)».

Ежедневно умирают 1-3 человека

На искусственной вентиляции легких 29 октября в Бобруйске находились три человека. От начала эпидемии умер 161 пациент, из них 5 – за последние два дня.





Умирают в основном пенсионеры 1930-40 годов рождения, но есть и молодые люди 1980-х годов рождения. При этом, в течение шести месяцев – с марта по 6 сентября (дата, на которую мы получили информацию от Бобруйского врача в первый раз) было 85 смертельных случаев, а с 6 сентября по 29 октября умерли 76 человек. Меньше, чем за два осенних месяца количество смертей почти такое же, как за полгода во время первой волны. Сегодня в Бобруйске, согласно нашему источнику из медицинской среды, от коронавируса почти ежедневно умирают 1-3 человека.





Обращает на себя внимание количество больных медиков – на 29 октября 89 человек лечатся от коронавируса дома или в больницах. Из них – 24 врача, 51 медсестра, 14 санитарок. Кроме того, в полученной нами таблице 439 медиков обозначены как «выписанные». Сколько из них вылечилось, сколько умерло – не уточняется.





Больше всего коронавирусом в Бобруйске болеют в учреждениях образования. На сегодняшний день в городе обнаружены 67 точек инфекции в садах, школах и колледжах.





Среди предприятий больше всего больных COVID-19 на «Белшине» (298 случаев за все время), ОАО «Агромаш» (89 случаев), швейной фабрике «Славянка» (123 случая), ОАО «Красный пищевик» (34 случая).

Милиции не до коронавируса

Медик, передавший нам информацию, подчеркивает, что вторая волна коронавируса в Беларуси явно серьезнее первой.





«Я вижу, что сейчас намного больше людей болеют, являются контактами», – говорит врач. По его словам, сказалась на ситуации эпидемиологической и политическая. Раньше милиция помогала медикам, следила за теми, кто на самоизоляции.





«А сейчас из-за политической обстановки им не до того, и многие люди представлены сами себе – носители COVID-19 или контакты могут спокойно передвигаться по городу», – говорит медик.





Фото: ТК / «Белсат»





Но больше всего нашего собеседника волнует, что власти скрывают информацию от людей. Последний раз бобруйский Штаб противодействия распространению коронавирусной инфекции оглашал статистику по заболеваниям 10 апреля – тогда было всего 15 случаев. После – полная тишина. Ни обычные горожане, ни журналисты не могут получить информацию. Главный врач Бобруйской центральной больницы Оксана Крупенич, главный врач Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Лайтер, заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик, которая «курирует вопросы медицины», за всеми данными направляют в Министерство здравоохранения. Которое, в свою очередь, тоже нигде не публикует статистику по регионам.





«Бобруйчане не знают истинных масштабов распространения инфекции, – говорит врач. – Конечно, все понимают, видят, как много людей болеет. У всех уже есть родные, друзья, коллеги, которые перенесли или переносят коронавирус. Реальной ситуацией владеют председатель горисполкома, главврачи Бобруйской центральной больницы, санстанции, даже начальник УВД. Кто им запрещает оглашать открыто эти цифры – непонятно».





Замалчивание информации – преступление, которое должно быть наказано

Замалчивание реальной статистики распространения COVID-19 — это халатность и преступление, которые должны наказываться согласно Уголовному кодексу, убежден бобруйский врач. Особая ответственность при этом на центрах гигиены и эпидемиологии, подчеркивает эксперт.





«Терапевты лечат, а эпидемиологи знают реальную картину, понимают, как будет развиваться эпидемия, они должны работать на сдерживание, предупреждать людей. А они этого не делают, в то время как в первую очередь должны позаботиться о своевременных мерах – дезинфекции, обследовании, карантине», – говорит наш собеседник.





Медик также отмечает, что поликлиники не говорят истинное количество положительных мазков, и не дают в санстанцию полную информацию. В таком же виде санстанция передает данные далее, «на область». На каком этапе цифры начинает меняться, медик не знает.





Бобруйский врач уверен, что даже цифры из этой «тайной» таблицы, которую никто, кроме властей, не видит, могут быть неточными, меньше реальной картины.





«Ведь много людей просто не получают необходимого обследования – тесты сегодня делаются далеко не всем, кому они нужны, – говорит врач. – Смерти часто списывают на сердечно-сосудистые заболевания, хотя главная причина там – COVID-19. Об этом говорят и те пять тысяч дополнительных смертей, что мы в этом году имеем».

Средств индивидуальной защиты снова не хватает

По словам нашего источника, в бобруйских медицинских учреждениях сегодня снова не хватает средств индивидуальной защиты: «Врачи вынуждены стирать одноразовые халаты, маски, покупать все за свои средства, чтобы защитить себя». Также не хватает персонала, чтобы своевременно делать дезинфекцию, брать мазки. Много врачей, которые идут на самоизоляции с COVID-19. На тех, кто работает – серьезная нагрузка.





Бобруйский медик также отмечает безразличие людей – белорусы не носят маски, не заботятся о социальной дистанции.





«С другой стороны, их можно понять: если на самом высоком уровне им говорят, что нужно лечиться сыром – еще одно лекарство, кроме водки и трактора изобрели, – кто будет серьезно относиться к ситуации?» – задается вопросом врач.





По словам специалиста, с сегодняшней картиной по коронавирусу, в Беларуси нужно вводить карантин. Обязательно – в школах и больницах. Медик отмечает, что в Бобруйске очень много случаев, когда люди заражаются COVID-19 в медицинских учреждениях.





«Люди приходят в больницу или поликлинику лечить какие-то свои заболевания, а потом переводятся в инфекционное отделение с ковидом. Так не должно быть», – говорит медик.

Бобруйск «накрыло»

Серьезность ситуации с коронавирусом в Бобруйске подтверждает житель города Виктор, который почти три недели находился на лечении с пневмонией и положительным тестом на COVID-19 в Бобруйской инфекционной больнице.





«Надо поблагодарить медиков, потому что им очень непросто сейчас работать, – говорит бобруйчанин. – При этом они всеми силами стараются поддержать больных. И не скрывают, что Бобруйск «накрыло», и вместо прогноза по меньшей амплитуде второй волны все получилось наоборот».





Инфекционная больница – профильное учреждение для лечения COVID-19 в Бобруйске. Но, по словам медиков и пациентов, она уже заполнена. Для лечения пациентов с коронавирусом снова, как и в апреле–июне, перепрофилирован Бобруйский межрайонный онкологический диспансер. С легкими формами болезни не госпитализируют.





Бобруйчанка Елена находится дома на самоизоляции по COVID-19. Женщина рассказывает, что почти неделю боролась, чтобы ей сделали мазок, который в конце концов оказался положительным. Потом столько же добивалась КТ.





«Я не понимаю нашей системы профилактики и лечения ковида. Все обследования нужно «выбивать» самим пациентам. На уровне поликлиник много бюрократии и равнодушия», – говорит бобруйчанка.





На 30 октября в Беларуси зафиксировано 97 499 случаев заболевания COVID-19. Прирост – 970 инфицированных. 29 октября прирост составил 984 новых случая, что стало рекордом за все время эпидемии в Беларуси. Ранее больше всего больных регистрировалось 29 апреля: +973. Умерли от COVID-19 в течение пандемии с конца февраля 977 человек.







