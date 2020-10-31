Стало известно, что уже в Гродно везут первую группу из сорока человек.





«Мы прекращаем всякие отношения с ними». На «Гродно Азот» везут новых рабочих

Об этом сообщается в заявлении генерального директора гродненского предприятия Игоря Бобыря.





Он уточняет: новые рабочие выдвинулись из Гомеля, Могилева и Новополоцка – они полностью готовы приступить к работе.





Одновременно с этим гендиректор заявляет, что никакой забастовки на «Гродно Азот» нет, а сформированный стачком – это «политизированные самозванцы-подстрекатели».





Это банальная кучка вредителей и саботажников. Работников, поддавшихся им, единицы, и у этой акции нет бюджета на обещания. Поэтому мы прекращаем всякие отношения с ними, – цитирует агентство «Белта» Бобыря.





Он пообещал полностью изолировать все критически важные объекты завода от «вредоносного влияния саботажников».





За нами завод и 10-тысячный рабочий коллектив, за нами Гродно, – заявил руководитель предприятия.





Также он обратил внимание: стачком понял, что его шантаж «на незаменимость» провалился, пишет belnovosti.by



