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На «Гродно Азот» везут новых рабочих

На предприятие «Гродно Азот» направят рабочих с других заводов.

На «Гродно Азот» везут новых рабочих
Стало известно, что уже в Гродно везут первую группу из сорока человек.

«Мы прекращаем всякие отношения с ними». На «Гродно Азот» везут новых рабочих
Об этом сообщается в заявлении генерального директора гродненского предприятия Игоря Бобыря.

Он уточняет: новые рабочие выдвинулись из Гомеля, Могилева и Новополоцка – они полностью готовы приступить к работе.

Одновременно с этим гендиректор заявляет, что никакой забастовки на «Гродно Азот» нет, а сформированный стачком – это «политизированные самозванцы-подстрекатели».

Это банальная кучка вредителей и саботажников. Работников, поддавшихся им, единицы, и у этой акции нет бюджета на обещания. Поэтому мы прекращаем всякие отношения с ними, – цитирует агентство «Белта» Бобыря.

Он пообещал полностью изолировать все критически важные объекты завода от «вредоносного влияния саботажников».

За нами завод и 10-тысячный рабочий коллектив, за нами Гродно, – заявил руководитель предприятия.

Также он обратил внимание: стачком понял, что его шантаж «на незаменимость» провалился, пишет belnovosti.by
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