На «Гродно Азот» везут новых рабочих
На предприятие «Гродно Азот» направят рабочих с других заводов.
Стало известно, что уже в Гродно везут первую группу из сорока человек.
«Мы прекращаем всякие отношения с ними». На «Гродно Азот» везут новых рабочих
Об этом сообщается в заявлении генерального директора гродненского предприятия Игоря Бобыря.
Он уточняет: новые рабочие выдвинулись из Гомеля, Могилева и Новополоцка – они полностью готовы приступить к работе.
Одновременно с этим гендиректор заявляет, что никакой забастовки на «Гродно Азот» нет, а сформированный стачком – это «политизированные самозванцы-подстрекатели».
Это банальная кучка вредителей и саботажников. Работников, поддавшихся им, единицы, и у этой акции нет бюджета на обещания. Поэтому мы прекращаем всякие отношения с ними, – цитирует агентство «Белта» Бобыря.
Он пообещал полностью изолировать все критически важные объекты завода от «вредоносного влияния саботажников».
За нами завод и 10-тысячный рабочий коллектив, за нами Гродно, – заявил руководитель предприятия.
Также он обратил внимание: стачком понял, что его шантаж «на незаменимость» провалился, пишет belnovosti.by
16:22 31/10/2020
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