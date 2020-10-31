Артисты не согласились забрать заявления - из Гродненского драмтеатра уволили еще шесть актеров
Администрация театра предложила артистам забрать свои заявления о присоединении к забастовке и приступить к работе, но они отказались
В Гродненском драматическом театре в пятницу, 30 октября, уволили еще шестерых актеров. Об этом сообщили в телеграм-канале «Культура Гродненщины».
Без уважительных причин» были уволены Василий Минич, Мария Мелешко, Анастасия Мучко, Мария Бутримович, Александр Демьянов и Нателла Белугина.
15:57 31/10/2020
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