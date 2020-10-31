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Артисты не согласились забрать заявления - из Гродненского драмтеатра уволили еще шесть актеров

Администрация театра предложила артистам забрать свои заявления о присоединении к забастовке и приступить к работе, но они отказались


В Гродненском драматическом театре в пятницу, 30 октября, уволили еще шестерых актеров. Об этом сообщили в телеграм-канале «Культура Гродненщины».

Без уважительных причин» были уволены Василий Минич, Мария Мелешко, Анастасия Мучко, Мария Бутримович, Александр Демьянов и Нателла Белугина.
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