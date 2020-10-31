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В "Великом камне" запустят производство тестов на коронавирус

Резидент китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" будет производить тесты на коронавирус, говорится в сообщении на сайте индустриального парка.

"30 октября 2020 года в индустриальном парке зарегистрирован новый резидент. Проект предполагает выпуск диагностических тест-систем, в том числе для диагностики коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы парка. 

Компания также будет выпускать реагенты для выполнения лабораторных исследований, пишет interfax.by

Продукция будет применяться в медицине и клинической диагностике, ветеринарии и научных исследованиях.

Индустриальный парк "Великий камень" создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. Также парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС.
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