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Введение электронных паспортов транспортных средств перенесли на 1 апреля 2021 года

Введение электронных паспортов транспортных средств в Беларуси перенесено на 1 апреля 2021 года. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 октября 2020 года №615 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале

Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Электронные паспорта для авто в республике планировалось ввести с 1 ноября, однако принято решение перенести это еще на несколько месяцев.

Республиканские органы госуправления должны привести свои нормативные правовые акты в соответствие с принятым постановлением до 31 марта 2021 года.
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