ОМОН обижать не рекомендуют. Оторвала рукав - в тюрьму!

Исполняющая обязанности председателя Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) брестчанка Зинаида Михнюк является подозреваемой по статье 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».





Речь идет об инциденте на улице Советской во время воскресной акции протеста 25 октября – тогда группа женщин пыталась «отбить» у сотрудников милиции активиста Александра Сахарука и у одного из милиционеров разошелся по шву рукав куртки. Сама Зинаида Михнюк говорит, что правоохранителей она не трогала.





– В воскресенье, 25 октября, в 14.00 я вышла из дома, чтобы встретиться в центре города с коллегами. Села в 25-ую маршрутку, приехав к месту назначения, пошла по улице Гоголя. Возле фонтана на Советской собирались профсоюзники. Понимая, что уже опаздываю, свернула около ангела, смотрю – Сахарука ведут. Рядом стоящие женщины ринулись к милиционерам с просьбой отпустить мужчину. Затем я увидела, как одна девочка тоже подошла к сотрудникам милиции. Я ее оттащила, мол, нельзя милиционеров трогать, – рассказала Зинаида Михнюк корреспонденту «БГ».





А потом руководителя профсоюза РЭП задержали за участие в несанкционированном массовом мероприятии.





– Я спросила, за что меня задерживают. Вместо ответа на мой вопрос меня потащили в бобик, затем за руки и ноги закинули внутрь. Так я оказалась «на сутках» в ИВС, – продолжает женщина.





Уже в изоляторе, по словам Зинаиды Михнюк, к ней пришел следователь и спрашивал о том, рвала ли она куртку милиционеру.





– Я говорю, ничего не трогала. Какой рукав?! У меня в камере все женщины в синяках, я сама вся в синяках, следователь даже на судмедэкспертизу меня отправил. Кстати, их сейчас делают только по направлению следователя, – говорит брестчанка. – Я 20 лет в профсоюзах и знаю, что милиционеров трогать нельзя, что это еще те цацы. А мне сообщили, что открыли уголовное дело, в котором я – подозреваемая.









Поддержать Зинаиду Михнюк пришла Наталья Серегина, которая была с ней в одной камере. Заодно она вернула майку, с которой Зинаида поделилась с ней в ИВС, пока Наталье не передали передачу





По словам Михнюк, она не единственная подозреваемая по делу «о порванном рукаве». Суд над женщиной по статье 23.34 КоАП начался 28 октября. Дело отправила на доработку. Вчера, 29 октября, было продолжение суда, где ей показали видео с моментом задержания.





– Вдобавок мне показали протокол, в котором было написано о моем задержании в 13.39. Я в это время была дома! В протоколе сказано, что я в толпе хлопаю в ладоши, хотя в тот момент в руках я держала цветы. А веточку хризантемы мне, между прочим, подарил мужчина в маршрутке, когда узнал, что я еду на площадь», – рассказывает женщина.





В четверг дело по делу опять объявили перерыв до 30 октября. Из Дома правосудия женщину увезли в Следственный комитет, а потом отпустили.





Днем 30 сентября судья Святослав Калина в очередной раз отправил ее дело на доработку, поскольку Ленинский РОВД, ведущий административный процесс, не представил суду доказательства о времени совершения правонарушения.



