«Олимпийский резерв» – не первая работа по теме.





К примеру, вот так дизайнер отреагировал на ежедневные репрессии силовиков по отношению к стремящимся к переменам белорусам.





Не менее злободневным получился отклик Цеслера на новости о задержаниях во время протестного марша людей с инвалидностью.





Не обошел художник и спортивную тему. Например, в его подборке кастомных БЧБ-флагов нашлось место и знамени для атлетов.





А одна из последних работ Владимира Цеслера получила название «Олимпийский резерв» – не нужно быть знатоком искусства, чтобы понять, что она посвящена атлетам, которые из-за своей политической позиции столкнулись с прессингом и давлением чиновников.









Не первая работа, связанная со спортом

Однако спортивная тема для Цеслера не нова – ранее он уже представлял работы, связанные с ней. Причем однажды художник также обращался к теме олимпийских колец – в своем арте Владимир заменил их на разноцветные таблетки, вдохновившись многочисленными новостями о допинговых расследованиях.





«Бедные спортсмены. Таблетки – это было первое, что пришло в мою голову. Кружочки, кружочки – получается таблетка. Мне нужно было лишь найти изображение таблеток с прорезью. «Выкусил» их, собрал вместе. Вот и все», – рассказывал Цеслер.









Еще один арт мастера был посвящен хоккейной теме. Отдаленно напоминает логотип «Трибуны», не правда ли?





Как видим, спорт для Цеслера не является чем-то далеким. Да и сам художник не отрицает свой интерес.

Хвалил школу фристайла

Не исключено, что «Олимпийский резерв» Цеслера побудила нарисовать ситуация, происходящая в белорусском фристайле. Чемпионку мира Александру Романовскую лишили ставки в нацкоманде, ее титулованного тренера Николая Козеко – президентской стипендии. И это далеко не все репрессии со стороны власти.





Цеслер в курсе успехов подопечных Козеко. Как оказалось, мастер следит за этим видом спорта, о чем рассказал после Олимпиады-2018.

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«Наслышан про наших фристайлистов. У нас вообще хороший фристайл в Беларуси. Пожалуй, один из немногих хороших видов спорта в нашей стране. Мне кажется, я лично был знаком с отцом Алексея Гришина. Еще есть один дружок Максим – тренер по фристайлу. Мы с ним когда-то в Гурзуфе отдыхали. Минск – это ведь одна большая тусня. Отец Гришина, если не ошибаюсь в человеке, занимался фотосъемкой, но потом ушел из нее», – вспоминал наш герой.

Знаком с Медведем и Железовским

Судьба когда-то свела творческого человека с 3-кратным олимпийским чемпионом по борьбе Александром Медведем. Оба отдыхали на море в Крыму, где их познакомил создатель музея «Дудутки» Евгений Будинас.





«Медведь оставил впечатление абсолютно нормального человека. Да и с ним дружил Будинас, а Будинас лишь бы с кем не дружил. Потом еще несколько раз пересекались», – рассказывал Цеслер.





Также художник знаком с Игорем Железовским – советским, а после белорусским конькобежцем, дважды бравшим медали на Олимпиадах (одна из них стала первой для нашей страны на зимних Играх). Свел представителей искусства и спорта музыкант Алексей Шедько – и знакомство с Железовским оставило у Цеслера оставило только приятные чувства.





«На самом деле, я многих знал спортсменов. Может, и сейчас с кем-то из них общаюсь. Просто никогда ни у кого не спрашиваю, кто и чем занимается. Для меня это неважно. Я тоже в душу не лезу и свои работы не показываю. Я когда-то отдыхал с двумя классными чуваками, и лишь потом узнал, что они хоккеисты. Они об этом не говорили, а я и не спрашивал», – делился мастер.

Жалел спортсменов и не видел проблему политики в спорте

Такие чувства у Владимира появились после уже упомянутой темы допинга. Художник уверен, что спорт стал частью политики, поэтому в погоне за результатами приходится не только пахать на тренировках, но и употреблять допинг – причем, по мнению Цеслера, делают это все.





«Сегодня все приобрело какую-то негативную окраску из-за этого мельдония, всяких анаболиков. Я думаю, что допинг принимают все. На Западе – тоже. Люди принимают современные препараты, иначе ты не дашь результата. Но это уже игра политики и технологий», – рассуждал он.





Хотя в политической составляющей спорта дизайнер не видит ничего плохого. По его мнению, благодаря победам люди за границей узнают про другие страны. Здесь Цеслер привел в пример своего друга Мортена из Швеции, который начал интересоваться Беларусью после сенсационной виктории над скандинавами в четвертьфинале Олимпиады-2002.

Был на финале Кубка УЕФА-2003

В любви к футболе Цеслер никогда не признавался, но как минимум на одном большом матче побывал. В мае 2003-го белорус оказался в испанской Севилье, где проходил финальный матч Кубка УЕФА между «Порту» и «Селтиком». Тогда Владимир впечатлился реакцией болельщиков обеих команд на победу португальцев 3:2.





«Когда я увидел, что болельщики надели бело-зеленые майки, я понял, что все вокруг – британцы. «Порту» в том матче одержал победу. Думал, болельщики все громить начнут, а нет. Все было нормально. Хороший футбол был», – делился художник.





Залажал лого клубов вышки

Пересекался Цеслер и с белорусским футболом – и от него впечатления у художника остались неоднозначные. В 2018-м Владимир оценил логотипы футбольных клубов высшей лиги. И зацепил его только один – дизайнеру понравилась эмблема «Немана».А вот от остальных Цеслер остался не в восторге. Больше всего досталось «Гомелю» – сначала художник вообще подумал, что на логотипе изображена не рысь, а овца.

Хорошо бегал в молодости

Цеслер не только интересуется спортом, но и по молодости занимался им. Правда, в профессионалы попасть не удалось – но и такой цели будущий дизайнер перед собой не ставил.





Детство, которое прошло в Слуцке, Владимир провел на улице, участвуя в подвижных играх. Между учебой в школе и театрально-художественном институте в Минске Цеслер сходил в армию, где имел успехи в беге. Особенно белорусу давалась стометровка, на которой он два года подряд становился лучшим в гарнизоне. Также он хорошо прыгал (третье место в гарнизоне) и подтягивался.





«На пятерку нужно было 15 раз подтянуться. И я совершенно спокойно это делал. Когда сержант увидел, спросил: «А еще?» Ответил: «Так вы только 15 попросили. Не надо больше», – вспоминал художник.