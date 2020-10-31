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Еще один Telegram-канал могут признать экстремистским в Беларуси

Милиция задержала администратора Telegram-канала "Водители 97", ресурс могут признать экстремистским, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.



"Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 28-летнюю минчанку, которая администрировала канал и одноименный чат с августа по 28 октября", - проинформировала Чемоданова.

По ее словам, ранее сотрудники милиции задержали "доброго админа" этого же канала. Он призывал к блокировке движения на дорогах.

"Также оперативникам стали известны личности и других модераторов деструктивных групп, которые в ближайшее время будут объявлены в розыск", - заявил Чемоданова.

Она добавила, что задержанная в сговоре с другими лицами призывала подписчиков к противоправным действиям, которые могли повлечь за собой гибель людей, повреждение сооружений, дорог и средств сообщения.

"Цель призывов – воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, а значит совершение актов терроризма и диверсий", - сказала Чемоданова.
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