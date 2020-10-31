Еще один Telegram-канал могут признать экстремистским в Беларуси









"Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 28-летнюю минчанку, которая администрировала канал и одноименный чат с августа по 28 октября", - проинформировала Чемоданова.





По ее словам, ранее сотрудники милиции задержали "доброго админа" этого же канала. Он призывал к блокировке движения на дорогах.





"Также оперативникам стали известны личности и других модераторов деструктивных групп, которые в ближайшее время будут объявлены в розыск", - заявил Чемоданова.





Она добавила, что задержанная в сговоре с другими лицами призывала подписчиков к противоправным действиям, которые могли повлечь за собой гибель людей, повреждение сооружений, дорог и средств сообщения.





"Цель призывов – воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, а значит совершение актов терроризма и диверсий", - сказала Чемоданова.







