— В стране, где неизвестные в балаклавах творят беззаконие, где ложь звучит из уст высокопоставленных чиновников и с экранов телевизоров, где достойных людей увольняют с работы, не взирая на их заслуги только за их взгляды и убеждения, где власть не хочет слышать свой народ, игнорируя его права и требования, учителя не имеют права молчать, — заявили педагоги в своем обращении.





В видео выступили учителя различных дисциплин из Минских школ №161, 191, 199, 83, 37, 170, 61, 51, 114, гимназий № 32, 73 и Боровлянской, Минского лицея строительства №10, а также Центра творчества развития детей и молодежи.





Среди записавших видео есть учителя, с которыми не продлили контракт за политические взгляды.





— Дети все видят и слышат, поэтому в их понятии ОМОН и милиция — это насилие, а значит, враги. На переменах они учатся делать сцепку, а не повторяют учебный материал. В них живет страх за своих родителей, которые могут быть задержаны за свою гражданскую позицию. Мы учим детей сотрудников силовых структур наравне с остальными детьми, а они избивают и мучают наших детей, — говорят учителя.





Они открыто заявляют, что «не хотят учить детей, что человек с дубинкой может напасть на безоружного, ударить женщину, избить подростка, забрать мать у маленьких детей, признать вранье за правду, отменить законы математики, забыть о своих правах».





— Гуманность — это не пуля и граната, а добро и забота. Мы устали жить в страхе и бояться. Невозможно быть учителем, когда человек с дубинкой имеет больше прав, чем человек с книгой, — подчеркивают учителя и выдвигают свои требования «остановить насилие, давление на свободу слова, репрессии против людей, отдать под суд бандитов, которые избивают на улицах мирных граждан, вернуть людям свободу».





Под обращением подписались более 700 педагогов из всей Беларуси. Подписи продолжают поступать.





Также сегодня в сети появилось открытое письмо преподавателей и сотрудников Академии искусств, которое подписали уже 62 педагога.





— Мы настойваем на тым, што палітычны крызіс у беларускім грамадстве можа быць вырашаны толькі праз дыялог, у якім возьмуць удзел шырокія колы беларускага грамадства. Гэты дыялог немагчымы, калі кіраўніцтвам нашай краіны выкарыстоўваюцца сродкі гвалтоўнага пераследу грамадзян, — говорится в письме.





Уволенный учитель географии из Минска Иван Булва в пятницу в 8.30 утра устроил одиночный пикет около гимназии № 8 Советского района, чтобы пробудить совесть и солидарность учителей, сообщают читатели в TUT.BY.





Предположительно кто-то из администрации учреждения вызвал милицию. По информации очевидцев, преподавателя скрутили 4 человека в штатском и затолкали в машину.