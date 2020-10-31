+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

BYSOL: «Наша главная задача – поддержать, а не вымыть молодежь из Беларуси»

Фонд солидарности BYSOL объявил, что поддержит отчисленных студентов деньгами и поможет устроиться в зарубежные вузы и колледжи для продолжения обучения. За сутки в BYSOL обратилось 30 студентов.

Фонд солидарности финансово поддержит студентов, которые были отчислены из университетов из-за своей гражданской позиции.

«Эта сумма привязана к средней стипендии по стране. Каждому отчисленному по политическим причинам студенту мы выплатим 200 евро – это примерно стипендия за 4 месяца», – рассказал belsat.eu соучредитель фонда Андрей Стрижак.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]