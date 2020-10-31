BYSOL: «Наша главная задача – поддержать, а не вымыть молодежь из Беларуси»

Фонд солидарности BYSOL объявил, что поддержит отчисленных студентов деньгами и поможет устроиться в зарубежные вузы и колледжи для продолжения обучения. За сутки в BYSOL обратилось 30 студентов.