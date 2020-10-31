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На улице не останутся. Что предлагают российские вузы отчисленным белорусским студентам

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко сообщил, что у белорусских студентов есть возможность перевода в российские вузы. Так он отреагировал на заявление Александра Лукашенко о том, что нужно отчислить студентов, которые участвуют в протестах.

На улице не останутся. Что предлагают российские вузы отчисленным белорусским студентам
Цапко напомнил, что вузы и в Беларуси, и в России работают по Болонской системе, а значит, многие программы схожи. Если студент отчислен, то у него будет академическая справка о том, что он изучал.

Этот документ дает возможность перейти в другой вуз. Однако студента не обязательно примут. Необходимо, чтобы разница в пройденных предметах была на определенном уровне. Тогда студента попросят самостоятельно изучить недостающий объем в определенный срок. Если этот объем слишком большой, возможно зачисление на курс ниже.

Абитуриенты из Беларуси могут претендовать на бюджетные места, для чего надо сдать ЕГЭ (аналог ЦТ) и вступительные экзамены. Иногда в Минске даже работают выездные приемные комиссии. Например, так делает Московский физико-технический институт.

В России при этом существуют квоты бюджетных мест для иностранных студентов. Молодежь из Беларуси может поступать как в общем порядке, так и по этой квоте (15 тыс. человек). Для этого нужно обратиться в представительство Россотрудничества. Офисы есть в Минске, Гомеле и Бресте.

Есть и другой путь поступления в Россию — это участие в олимпиадах. К примеру, есть Международная олимпиада молодежи Высшей школы экономики.

Не так давно, как сообщает БелТА, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук (Россия) Вячеслав Сутырин отметил: за последние семь лет количество студентов из Беларуси в России уменьшилось в два раза — до 10,7 тыс. Из них более 5,6 тыс. — заочники. Число белорусских студентов в Польше за то же время выросло в 2,5 раза и составило около 7 тыс. Сутырин предложил увеличить квоты для студентов из Беларуси в российских вузах.

В этом учебном году из-за пандемии коронавируса некоторые российские вузы временно перевели студентов из Беларуси на дистанционное обучение.
officelife.media
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