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В Конго убили 18 человек во время нападения на церковь: ИГИЛ призналось в преступлении

Помимо убийства людей, боевики еще и подожгли церковь

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на церковь в восточной части центральноафриканского государства Конго. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq.

Жестокая расправа над верующими произошла деревне Баэти, в провинции Северное Киву, в среду вечером. Во время нападения были убиты по меньшей мере 18 человек 
В пятницу "Исламское государство" признало, что преступление совершили его боевики, пишет 112.ua/
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