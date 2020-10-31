Латушко предложил приостановить участие Беларуси в Болонском процессе из-за событий в вузах
Такое заявление сделал член Координационного совета во время Всемирного конгресса белорусов.
фото: сайт pravda.com.ua
— Мы павінны канстытатаваць, што сёння на Беларусі фактычна склалася сітуацыя ваеннага рэжыму, які узначальвае дыктатар, што самастойна абвесціў сябе прэзідэнтам Беларусі, — говорил в своем выступлении Павел Латушко. — Нашы захады павінны мець абсалютна законны характар, у рамках беларускага заканадаўства і міжнароднага права. Што гэта можа быць?
10:53 31/10/2020
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