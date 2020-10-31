"Группа из семи студентов смогла вернуться в Польшу. Ситуация разрешилась", - цитирует interfax.by Бычковского.





Ранее Госпогранкомитет сообщал, что Польша без объяснения причин не впустила на свою территорию группу белорусских студентов.





"Вечером 30 октября на границу Беларуси из Польши приехала группа белорусских студентов. Пограничники предупредили молодых людей, что со дня въезда в страну на них будет распространяться обязанность соблюдения 10-дневной самоизоляции, так как Польша входит в Перечень стран с неблагополучной эпидобстановкой, и к запланированной дате они точно не успеют вернуться на занятия", - говорилось в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.





"Именно поэтому студентам было предложено вернуться в сопредельное государство. Однако все попытки возвращения молодых людей заканчиваются отказом въезда в Польшу без объяснения причин", - добавили там.







