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«Кто-то верит, что 2021 год все-таки наступит?» В конце октября в минской Слепянке начали монтировать новогоднюю елку

Искусственное дерево ставят возле «экстрим-парка» на Столетова.


Это место известно местным жителям тем, что именно здесь регулярно проходят районные праздники. На днях там начался монтаж новогодней елки. На фото, которые прислали в редакцию Blizko.by читатели, видно, что рабочие уже установили металлический каркас будущего дерева.
 
Не рановато ли начаты работы? Как-никак до нового года еще два месяца.
 
— Кто-то верит, что 2021 наступит, я бы уже не была уверена, — иронизируют местные жители.
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