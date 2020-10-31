



Это место известно местным жителям тем, что именно здесь регулярно проходят районные праздники. На днях там начался монтаж новогодней елки. На фото, которые прислали в редакцию Blizko.by читатели, видно, что рабочие уже установили металлический каркас будущего дерева.

Не рановато ли начаты работы? Как-никак до нового года еще два месяца.

— Кто-то верит, что 2021 наступит, я бы уже не была уверена, — иронизируют местные жители.