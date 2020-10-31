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Ротару продает свой особняк, который когда-то обокрали

В Крыму грабители вынесли из особняка Софии Ротару ценностей на шесть миллионов российских рублей.

Как сообщают интернет-сайты, злоумышленников пока не удалось найти.

Известно, что ограбление произошло несколько лет назад. Неизвестные пробрались в дом Ротару под Ялтой и похитили ценности, пишет belnovosti.by

Когда-то Ротару приобрела этот дом по совету медиков. Певица перенесла туберкулез, и ей порекомендовали некоторое время пожить у моря. 
Раньше артистка часто бывала в этом доме. Ее крымскую дачу посещали известные и высокопоставленные лица. После ограбления Ротару в особняке ни разу не появлялась.

Сейчас в доме Ротару появляются только горничная и садовник. 

По слухам, 73-летняя певица решила продать особняк. Роскошная недвижимость артистки площадью в 400 квадратов выставлена на продажу.

Фото: Instagram
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