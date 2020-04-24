Теперь Австрия: СМИ сообщили о нападении на церковь в Вене

В католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене, Австрия, ворвались 50 мужчин турецкого происхождения и устроили там погром. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает издание Kurier со ссылкой на данные полиции.









Отмечается, что нападавшие выкрикивали «Аллах Акбар», пинали лавки и исповедальню. Заместитель настоятеля церкви вызвал полицию, однако молодые люди успели скрыться до приезда правоохранителей. По данным портала, эпизод был записан на видео.





В земельном ведомстве по охране конституции считают, что виновниками случившегося стали радикально настроенные исламисты, которые неоднократно привлекали к себе внимание полиции. Так, правоохранителям удалось установить личности 10 нападавших, которые уже были замешаны в нарушении общественного порядка.





«Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы будем решительно продолжать борьбу против политического ислама и не проявлять здесь ложной терпимости», — написал в Twitter канцлер Австрии Себастьян Курц.





По данным издания Kronen Zeitung, церковь закрыта по соображениям безопасности.





Ранее в столице Франции в пятницу, 30 октября, полицейские задержали мужчину, который пытался наброситься на них с ножами в 15 округе Парижа.





Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила канал нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза.



