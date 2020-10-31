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Землетрясение в Эгейском море: разрушения в Греции и Турции, есть погибшие

Сильное подводное землетрясение произошло в пятницу в Эгейском море юго-западнее побережья турецкой провинции Измир и севернее греческого острова Самос.
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Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду замлетрясения в 7,0, власти Турции - в 6,6, пишет Русская служба Би-би-си.

Сообщается, что в Турции погибли по меньшей мере 20 человек и около 800 пострадали. На греческом острове Самос известно о гибели двух подростков.

ФОТО,ANADOLU AGENCY VIA GETTY

ПВ Измире, третьем по величине городе Турции с населением почти в 3 миллиона человек, при подземных толчках многие жители в панике и ужасе выбегали на улицы. В городе разрушено по меньшей мере 20 зданий.

В соцсетях появились видеозаписи момента, когда обрушивается многоэтажный дом. На других видео жители города пытаются спасать из-под обломков зданий выживших.

В Измире также отмечены наводнения после сильной приливной волны в море. Сообщается о пропавших рыбаках.

По данным турецких властей по меньшей мере один из 12 погибших стал жертвой наводнения: его инвалидное кресло было опрокинуто волной.

Позже появились сообщения о том, что из-под обломков зданий было спасено 70 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что правительство поможет пострадавшим от наводнения "всеми имеющимися у государства средствами".

На греческом острове Самос от землетрясения пострадали 8 жителей, а два подростка погибли при обрушении стены. Мини-цунами затопило порт Самоса, несколько зданий пострадало. Власти Греции говорят, что магнитуда землетрясения достигала 6,7, это было самое сильное землетрясение на острове с 1904 года.

Жителям Самоса с населением в 45 тыс. человек было настоятельно рекомендовано не покидать свои дома и держаться подальше от берега.

Подземные толчки ощущались также на Крите.

Взаимные соболезнования

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что позвонил президенту Турции, чтобы выразить ему соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения, которое затронуло обе страны.

"Каковы бы ни были наши разногласия, в эти времена наши народы должны держаться вместе", - написал в Твиттере Мицотакис.

Позже Президент Эрдоган опубликовал собственный твит, в котором также выразил соболезнования Греции от своего лица и от лица всего турецкого народа.

"Турция тоже всегда готова помочь Греции залечить раны. И то, что два соседа проявляют солидарность в тяжелые времена, куда более ценно, чем многие другие вещи в жизни", - добавил он.

Отношения между Афинами и Анкарой в последние месяцы оставались особо напряженными в связи с территориальным спором в Средиземноморье.

Не в первый раз

Землетрясения - не редкость в регионе.

24 января этого года 41 человек погиб и 1607 получили травмы в результате землетрясения в городе Сивридж в провинции Элязыг на востоке Турции.

19 июля 2019 года подземный толчок вывел из строя систему энергоснабжения в Афинах, оставив значительную часть города без электричества.

17 августа 1999 года в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в городе Измит неподалеку от Стамбула погибли 17217 человек, были ранены почти 45 тысяч, и около 600 тысяч остались без крова.
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