Землетрясение в Эгейском море: разрушения в Греции и Турции, есть погибшие
Сильное подводное землетрясение произошло в пятницу в Эгейском море юго-западнее побережья турецкой провинции Измир и севернее греческого острова Самос.
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Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду замлетрясения в 7,0, власти Турции - в 6,6, пишет Русская служба Би-би-си.
Сообщается, что в Турции погибли по меньшей мере 20 человек и около 800 пострадали. На греческом острове Самос известно о гибели двух подростков.
ФОТО,ANADOLU AGENCY VIA GETTY
ПВ Измире, третьем по величине городе Турции с населением почти в 3 миллиона человек, при подземных толчках многие жители в панике и ужасе выбегали на улицы. В городе разрушено по меньшей мере 20 зданий.
В соцсетях появились видеозаписи момента, когда обрушивается многоэтажный дом. На других видео жители города пытаются спасать из-под обломков зданий выживших.
В Измире также отмечены наводнения после сильной приливной волны в море. Сообщается о пропавших рыбаках.
По данным турецких властей по меньшей мере один из 12 погибших стал жертвой наводнения: его инвалидное кресло было опрокинуто волной.
Позже появились сообщения о том, что из-под обломков зданий было спасено 70 человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что правительство поможет пострадавшим от наводнения "всеми имеющимися у государства средствами".
На греческом острове Самос от землетрясения пострадали 8 жителей, а два подростка погибли при обрушении стены. Мини-цунами затопило порт Самоса, несколько зданий пострадало. Власти Греции говорят, что магнитуда землетрясения достигала 6,7, это было самое сильное землетрясение на острове с 1904 года.
Жителям Самоса с населением в 45 тыс. человек было настоятельно рекомендовано не покидать свои дома и держаться подальше от берега.
Подземные толчки ощущались также на Крите.
Взаимные соболезнования
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что позвонил президенту Турции, чтобы выразить ему соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения, которое затронуло обе страны.
"Каковы бы ни были наши разногласия, в эти времена наши народы должны держаться вместе", - написал в Твиттере Мицотакис.
Позже Президент Эрдоган опубликовал собственный твит, в котором также выразил соболезнования Греции от своего лица и от лица всего турецкого народа.
"Турция тоже всегда готова помочь Греции залечить раны. И то, что два соседа проявляют солидарность в тяжелые времена, куда более ценно, чем многие другие вещи в жизни", - добавил он.
Отношения между Афинами и Анкарой в последние месяцы оставались особо напряженными в связи с территориальным спором в Средиземноморье.
Не в первый раз
Землетрясения - не редкость в регионе.
24 января этого года 41 человек погиб и 1607 получили травмы в результате землетрясения в городе Сивридж в провинции Элязыг на востоке Турции.
19 июля 2019 года подземный толчок вывел из строя систему энергоснабжения в Афинах, оставив значительную часть города без электричества.
17 августа 1999 года в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в городе Измит неподалеку от Стамбула погибли 17217 человек, были ранены почти 45 тысяч, и около 600 тысяч остались без крова.
08:08 31/10/2020
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