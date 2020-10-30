Из беларусской "Комсомолки" увольняются журналисты
Три журналистки «Комсомольской правды в Беларуси» заявили о своем уходе из издания. Соответствующие посты они опубликовали на своих страницах в Facebook.
Как написала заместитель главного редактора Инна Кочеткова, 30 октября был ее последним рабочим днем.
«Еще пару месяцев назад даже не думала, что придется сообщать что-то подобное, но 2020-й всем нам показал, чего стоят наши планы и намерения», — сообщила она.
Кочеткова отработала в издании почти 20 лет.
«Почти половина жизни. Так что да, это очень больно. Но еще больнее даются какие-то внутренние компромиссы, особенно сегодня. Всех, с кем работала эти годы рядом, поблагодарю словами с плаката, который в один из трудных дней августа прикрепили на нашем этаже читатели: спасибо за правду, спасибо за смелость. За талант, профессионализм, за поддержку. За все», — поблагодарила она.
Также о последнем рабочем дне, который состоялся сегодня, сообщила и Ольга Ивашенко, проработавшая в издании 7 лет.
«Собраться с духом и осознать, что с понедельника выпадаю из новостных событий – пока не могу. Решение об уходе давалось сложно, и хочется верить, что скоро все мы победим и все станет на свои места. «Муры рухнуць», печатные станки в типографиях перестанут ломаться, режим накроется, и мы все будем жить и работать в новой Беларуси(…). Ухожу не куда-то. Поэтому если кому-то из вас на подмогу в команду нужен человек с моими знаниями и умениями, буду рада предложениям», — написала она.
«Сегодня мой последний рабочий день в «Комсомолке». Грустный день. Всех люблю. Непростое решение в непростое время. P.S. Открыта для предложений», — написала журналистка издания Эвика Отто.
Напомним, беларусская «Комсомолка» после выборов посвятила несколько номеров акциям протеста. В результате эти выпуски не были напечатаны в «Доме печати», а затем возникли проблемы и с их распространением в стране.
Вскоре после этого «Комсомольская правда в Беларуси» получила нового главного редактора. Им стала Марина Бунакова, которая была редактором «KP.RU в Хабаровске», а затем работала в московском офисе российского издания, пишет reform.by
По данным телеграм-канала НЕХТА, газету «Комсомольская правда в Беларуси» может возглавить одиозный российский военный журналист Александр Коц.
Он участвовал в информационном обеспечении российской военной кампании в Крыму и на Донбассе, за что получил от Путина медаль «За заслуги перед Отечеством».
"Белорусский партизан"
22:41 30/10/2020
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