Из беларусской "Комсомолки" увольняются журналисты





Инна Кочеткова, 30 октября был ее последним рабочим днем. Как написала заместитель главного редактора, 30 октября был ее последним рабочим днем.





«Еще пару месяцев назад даже не думала, что придется сообщать что-то подобное, но 2020-й всем нам показал, чего стоят наши планы и намерения», — сообщила она.





Кочеткова отработала в издании почти 20 лет.





«Почти половина жизни. Так что да, это очень больно. Но еще больнее даются какие-то внутренние компромиссы, особенно сегодня. Всех, с кем работала эти годы рядом, поблагодарю словами с плаката, который в один из трудных дней августа прикрепили на нашем этаже читатели: спасибо за правду, спасибо за смелость. За талант, профессионализм, за поддержку. За все», — поблагодарила она.





Ольга Ивашенко, проработавшая в издании 7 лет. Также о последнем рабочем дне, который состоялся сегодня, сообщила проработавшая в издании 7 лет.





«Собраться с духом и осознать, что с понедельника выпадаю из новостных событий – пока не могу. Решение об уходе давалось сложно, и хочется верить, что скоро все мы победим и все станет на свои места. «Муры рухнуць», печатные станки в типографиях перестанут ломаться, режим накроется, и мы все будем жить и работать в новой Беларуси(…). Ухожу не куда-то. Поэтому если кому-то из вас на подмогу в команду нужен человек с моими знаниями и умениями, буду рада предложениям», — написала она.





Эвика Отто. «Сегодня мой последний рабочий день в «Комсомолке». Грустный день. Всех люблю. Непростое решение в непростое время. P.S. Открыта для предложений», — написала журналистка издания









Напомним, беларусская «Комсомолка» после выборов посвятила несколько номеров акциям протеста. В результате эти выпуски не были напечатаны в «Доме печати», а затем возникли проблемы и с их распространением в стране.





Марина Бунакова, которая была редактором «KP.RU в Хабаровске», а затем работала в московском офисе российского издания, пишет Вскоре после этого «Комсомольская правда в Беларуси» получила нового главного редактора. Им стала, которая была редактором «KP.RU в Хабаровске», а затем работала в московском офисе российского издания, пишет reform.by





По данным телеграм-канала НЕХТА, газету «Комсомольская правда в Беларуси» может возглавить одиозный российский военный журналист Александр Коц.





Он участвовал в информационном обеспечении российской военной кампании в Крыму и на Донбассе, за что получил от Путина медаль «За заслуги перед Отечеством».