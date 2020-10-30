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Взрыв на новой котельной в Слуцке - двое пострадавших в тяжелом состоянии

В Слуцке случился взрыв на котельной в 11-м городке, сообщили сайту slutsk-gorod.by очевидцы. По предварительной информации, два человека получили тяжёлые травмы.

ЧП произошло в новой котельной, находящейся в режиме наладки. Отопление на микрорайон пока идёт от старой котельной, которая работает как и прежде.

Информацию о происшествии подтвердили в УМЧС по Минской области:

— Сообщение о взрыве в котельной по улице Социалистическая поступило в 15:35. Как стало известно, при проведении пуско-наладочных работ твердотопливного котла котельной, еще не веденной в эксплуатацию, произошел взрыв без последующего горения. 

В результате происшествия пострадали два работника, которые были госпитализированы.

Здание котельной не повреждено. Помощь спасателей не потребовалась. Причина произошедшего устанавливается. Предполагается, что чрезвычайная ситуация могла произойти из-за технического сбоя во время пуско-наладочных работ, — заключили в пресс-службе.

По информации источников издания, один из пострадавших работает в должности главного инженера. Оба мужчины получили серьёзные травмы головы с переломами костей черепа, они находятся в реанимации.
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