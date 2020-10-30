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Арестовали доцента МГЛУ Наталью Дулину - она на Окрестина

Сегодня около 16.15 возле МГЛУ была задержана преподаватель университета, доцент кафедры итальянского языка Наталья Дулина. Об этом сообщают ее коллеги и телеграм-канал МГЛУ.

Арестовали доцента МГЛУ Наталью Дулину - она на Окрестина
Наталья Дулина — одна из преподавательниц, которые на этой неделе поддержали национальную забастовку и не проводили занятия. Вот как она объясняла это 28 октября, передает reform.by


В четверг, 29 октября, пишут в телеграм-канале МГЛУ, Наталье позвонили из администрации вуза и «пригласили забрать трудовую книжку». Сегодня же студенты видели, как возле деканата факультета романских языков декан разговаривал с Дулиной «на повышенных тонах», рядом стоял милиционер, не давая к ним приблизиться. Студенты на улице высказывали поддержку преподавательнице.


Вскоре после этого возле входа в университет Наталью задержали и увезли, передает .

В телеграм-каналах сообщается, что сейчас она находится в изоляторе на Окрестина и пробудет там до суда. С учетом, что сегодня пятница, а суд будет не ранее понедельника, Дулину власти уже без суда приговорили как минимум е 3 суткам ареста.

Наталья Дулина работала в МГЛУ 28 лет.
"Белорусский партизан"
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