Студенты! Стартует программа правительства Польши «Солидарность с Беларусью 2020»
Те, кого отчислили из ВУЗа, а также репрессированные, получат возможность продолжать обучение в Польше по степендиальной программе им. К. Калиновского.
Документы, необходимые для квалификации:
Заполненная анкета «Соискатель программы» ( Word , PDF );
Заявление о приеме в стипендиальную программу ( Word , PDF );
Документы об окончании средней школы (аттестат зрелости, переведенный на польский язык или с апостилем);
Скан страницы паспорта с фотографией и данными в латинской транслитерации;
Любые документы, подтверждающие репрессии;
Другие документы, которые, по мнению кандидата, могут иметь отношение к решению Отборочной комиссии.
В случае заинтересованности отправьте полный комплект документов, желательно в виде сканов в формате PDF, на адрес электронной почты Программного офиса: [email protected]
Подробнее здесь.
17:36 30/10/2020
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