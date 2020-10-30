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Сотрудника EPAM встретили у дома ударом в лицо. И увезли вместе с девушкой

Сегодня в Боровлянах задержали сотрудника EPAM Егора Котова и его девушку

Ангелину Миналто. Когда они вышли из своего подъезда, неизвестный в штатском вручил молодому человеку какой-то листок и ударил по лицу, сообщает TUT.BY. 
Друг Егора рассказал, что накануне вечером тому позвонил сотрудник правоохранительных органов и сказал, что очевидцы заметили его машину во время ДТП, но запомнили только две цифры номера. Егора попросили приехать в милицию, чтобы проверить эту информацию. Молодой человек согласился, но предупредил друзей и соседей, поскольку звонок показался ему подозрительным.

А сегодня в телеграм-чатах появилось видео задержания Егора и Ангелины по адресу ул. Березовая роща, 99/3.

Видно, что к человеку в штатском подбежал ещё кто-то — вместе они били ребят и таскали их по асфальту. В ответ на требования соседей отпустить девушку они кричали, что та «на сотрудника напала». Затем Егора и Ангелину увезли.

Вечером того же дня, в телеграм-канале #МотолькоПомоги появилось сообщение, что Егора и Ангелину уже отпустили, они дома.
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