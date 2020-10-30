Журналиста БелаПАН Павла Добровольского задержали
Журналиста информационной компании БелаПАН Павла Добровольского задержали днем 30 октября в Минске, сообщает агентство.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила БелаПАН, что Добровольский доставлен во Фрунзенский РУВД Минска в рамках административного процесса. Нарушение какой конкретно статьи КоАП вменяется Добровольскому, пока не известно.
По словам Ганусевич, до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания.
16:34 30/10/2020
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