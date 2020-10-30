Журналиста БелаПАН Павла Добровольского задержали

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила БелаПАН, что Добровольский доставлен во Фрунзенский РУВД Минска в рамках административного процесса. Нарушение какой конкретно статьи КоАП вменяется Добровольскому, пока не известно.









По словам Ганусевич, до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания.



