В Москве протесты: у посольства Франции разогнали мусульман

Акция протеста у посольства Франции в Москве

MIKHAIL JAPARIDZE/TASS

Их задерживали, вытеснили ниже по улице Якиманке, последних участников акции полиция ловила уже на другой стороне улицы, в сотне метров от посольства, передает корреспондент Би-би-си Наталья Зотова с места событий.





При задержании протестующих били, валяли по земле.





Отношения Франции с мусульманскими общинами резко обострились из-за высмеивающих ислам карикатур в журнале "Шарли эбдо" и из-за твердой позиции ее президента Эммануэля Макрона в защиту свободы самовыражения и светских принципов Пятой республики.





В выступлении 2 ноября Макрон заявил, что не позволит создать во Франции государство в государстве и вскоре внесет в парламент законопроект с мерами против, по его выражению, "исламского сепаратизма".

Слова Макрона вызвали негодующую реакцию в ряде мусульманских стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично назвал его психически нездоровым, а глава Чечни Рамзан Кадыров - террористом.





Накануне у французского посольства в Москве также собирались протестующие, но вчерашняя акция была не столь многочисленной.

Ранее в пятницу борец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов опубликовал в "Инстаграме" пост с оскорблениями в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.



