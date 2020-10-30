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В Москве протесты: у посольства Франции разогнали мусульман

У посольства Франции в Москве в пятницу снова собрались протестующие мусульмане.

Акция протеста у посольства Франции в Москве
MIKHAIL JAPARIDZE/TASS
 
Их задерживали, вытеснили ниже по улице Якиманке, последних участников акции полиция ловила уже на другой стороне улицы, в сотне метров от посольства, передает корреспондент Би-би-си Наталья Зотова с места событий.

При задержании протестующих били, валяли по земле.

Отношения Франции с мусульманскими общинами резко обострились из-за высмеивающих ислам карикатур в журнале "Шарли эбдо" и из-за твердой позиции ее президента Эммануэля Макрона в защиту свободы самовыражения и светских принципов Пятой республики.

В выступлении 2 ноября Макрон заявил, что не позволит создать во Франции государство в государстве и вскоре внесет в парламент законопроект с мерами против, по его выражению, "исламского сепаратизма".
Слова Макрона вызвали негодующую реакцию в ряде мусульманских стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично назвал его психически нездоровым, а глава Чечни Рамзан Кадыров - террористом.

Накануне у французского посольства в Москве также собирались протестующие, но вчерашняя акция была не столь многочисленной.
Ранее в пятницу борец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов опубликовал в "Инстаграме" пост с оскорблениями в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
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