Сегодня с утра выходят на протест студенты и преподаватели многих минских вузов: БГУ, БГУИР, БГАИ, МГЛУ, БГМУ, БГТУ, БГЭУ, БГУКИ, БГУФК, ГрГу. За последние два дня случилось 104 политических отчисления, сегодня они продолжаются — из БГЭУ отчислены 4 человека, из МГЛУ — 15 человек. Также были уволены не меньше 10 преподавателей разных вузов, высказавших свою гражданскую позицию. Студентов и преподавателей приходят поддержать выпускники, родители и другие неравнодушные люди.





Прямо сейчас массовые акции солидарости проходят возле БГУИРа, БГМУ, БГЭУ, Академии искусств, МГЛУ, БНТУ, собираются люди возле Медуниверситета. Это бывшие выпускники, которые приходят поддержать студентов и преподавателей.





Массовая акция солидарности собирается возле БГУИРа. В этом вузе под обращением с требованиями освободить всех политзаключенных, провести свободные выборы и остановить репрессии уже подписались 173 преподавателя из 850.



