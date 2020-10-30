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Умер архитектор Михаил Виноградов — один из авторов Национальной библиотеки

Архитектор Михаил Виноградов, один из авторов Национальной библиотеки и железнодорожного вокзала г. Минска, ушел из жизни на 74 году жизни, сообщили в Белорусском союзе архитекторов.


"С глубоким прискорбием сообщаем, что 29 октября 2020 г. ушел из жизни заслуженный архитектор Республики Беларусь, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь Виноградов Михаил Климентьевич, и выражаем соболезнование коллегам по творческому цеху, родным и близким", - говорится в сообщении на сайте союза.

Михаил Виноградов 50 лет проработал в проектных организациях. Член Белорусского союза архитекторов с 1974 года. За годы работы им с коллегами спроектировано более 200 зданий и сооружений, большая часть которых реализована строительством, в том числе такие известные объекты, как концепция застройки комплекса ВДНХ Узбекской ССР и павильона "Хлопок", исторический музей "Древний Брест" на территории Брестской крепости, кинотеатр "Москва" в Минске, концепция строительства научно-производственной зоны Академии наук БССР, Института биоорганической химии, Института геохимии и геофизики, комплекс фитатрона института микробиологии АН БССР, санаторий "Белая Русь" на озере Нарочь, пивоварня в пос. В. Стиклева, административное здание компании "Модум" на улице Володько в Минске, многофункциональный комплекс в пределах улиц Вокзальной-Толстого в Минске, комплекс зданий открытого акционерного общества "Белгазпромбанк" по улице Притыцкого в Минске и другие объекты.

За проекты построенных объектов - комплекс железнодорожного вокзала в Минске и Национальной библиотеки Беларуси - в 2004 и 2008 годах Михаил Виноградов дважды удостоен Государственной премии Республики Беларусь, а также за проект Национальной библиотеки Беларуси в 2009 году награжден медалью "За трудовые заслуги". В 2018 году ему присвоено звание "Заслуженный архитектор Республики Беларусь".
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