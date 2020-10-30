Администрация 4-й гимназии Минска вызвала ОМОН - родители в шоке

Они выразили свое возмущение тому, что вчера в гимназию приезжали сотрудники ОМОН в шлемах и бронежилетах и напугали детей, пишет Ребенок.BY





Как выяснилось, сотрудники Департамента охраны МВД приехали на вызов «тревожной кнопки», чтобы задержать мужчину, который пришел к гимназии с плакатом «Вы невероятные».





Минчанин оказался отцом учеников гимназии. Мужчину зовут Андрей Осипенко, у него четверо несовершеннолетних детей, трое учатся в этой гимназии. Отец хотел поддержать школьников, которые исполняли белорусскоязычные песни и выступали с акциями протеста на переменах.





После вчерашнего задержания супруга нашла своего мужа в изоляторе на Окрестина. Родители учеников пытались узнать у директора, кто и зачем вызвал милицию на родителя. Собравшиеся были возмущены тем, что администрация не смогла разрешить ситуацию мирно.





— Почему вы сами к этому мужчине не подошли? Вы знаете его. Он же входил в попечительский совет! — спрашивали родители. — Где были ваши заместители? Где были педагоги? Все, что вы сделали, это вызвали милицию на человека с позитивным плакатом!





Директор Андрей Гоцман объяснил, что сработала кнопка тревожной сигнализации. Он сам в это время находился на совещании и не знал, что речь идет о ком-то из родителей учеников. По его словам, на территории гимназии появился «непонятный человек с плакатом», и вахтер должна была обеспечить детям безопасность, потому что не знает всех родителей в лицо:





— Если бы здесь бегал психически больной человек и подходил к детям, вы бы первые потом спрашивали меня: почему вахтер не вызвала милицию, — сказал директор. — Он развернул плакат. Вахтер издалека не видит, что там.





— Так пусть посмотрит, — доносится из толпы. — Тем более что она сама бегала за этим папой и оскорбляла его.





Андрей Гоцман уточнил, что узнал в мужчине одного из родителей, когда того уже задержали.





— Вы могли отменить вызов милиции! Почему не сделали? — послышалось в ответ.





— Он был уже задержан, когда я вышел.





— Неправда! — закричали родители.





Они наперебой говорили о том, что им теперь страшно и за себя, и за детей. И это ненормально.





— А подходить к школе с плакатом — это нормально? — попытался парировать Андрей Гоцман. — Сейчас не время ходить возле школы с плакатами.





— Это что, запрещено? Каким законом? Что такого криминального было на плакате, что это дало право задержать мужчину?





— Сегодня родителям не надо стоять с плакатом, — повторил директор.





— На нем же позитивные слова! — недоумевали родители.





— Призыв к митингу… — начал было Гоцман, но его слова утонули в десятках возгласов: — Какой призыв? Вы о чем? Он ни к чему не призывал. Озвучьте, если слышали.





Директор дополнил свою версию: мужчина с плакатом просил детей выйти на крыльцо.





Родители снова стали кричать, что это неправда. И повторяли, что дети испугались милиции.





— Моя дочь вчера была очень напугана, настолько, что сегодня не смогла пойти в школу. Зачем вы вызвали милицию? — в очередной раз спросил один из родителей. — Я дочке вчера по телефону буквально по шагам говорил, как идти домой. Она стояла, сжавшись, и ждала, что я приду и заберу ее.





Собравшиеся потребовали у Андрея Гоцмана, чтобы он предпринял конкретные шаги для освобождения мужчины. Но ответа не последовало.





После 20 минут дискуссии директор сослался на занятость и вернулся в гимназию. Родители несколько раз прокричали ему: "Позор!".













Редакция связалась с женой задержанного мужчины Ириной Осипенко. Она только что узнала, что мужу дали 15 суток ареста.





— Минут 40 назад закончилось заседание. Мы с адвокатом не успели. Я у помощников судьи уточнила: мужу дали по максимуму. Почему так — непонятно. У нас четверо несовершеннолетних детей.





Ирина думает над тем, как обжаловать решение суда. Где муж находится в настоящий момент, она не знает.



