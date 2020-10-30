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Преподаватели Академии искусств во главе с проректором требуют восстановить отчисленных студентов

Более 60 сотрудников Академии искусств, в том числе проректор по учебной работе Елена Бохан, потребовали восстановить студентов, отчисленных из вуза.

Об этом говорится в их открытом письме, сообщает студенческий телеграм-канал "Отчислено".

Академия искусств стала первым вузом, где начали отчислять бастующих студентов буквально на следующее утро после соответствующего требования Лукашенко.

Многие обратили внимания, что в приказе об отчислении отсутствует подпись проректора по учебной работе Елены Бохан. Позже стало известно, что она принципиально отказалась подписываться под приказом.

Ректор Академии искусств — искусствовед Михаил Борозна.

Елена Бохан — кандидат искусствоведения, доцент. В БГАИ работает с 2000 года, с 2013 — проректор по учебной работе. 


Елена Бохан — дочь поэта Сергея Законникова и вдова историка Юрия Бохана, который умер в 2017 году в возрасте 51 года.
"Белорусский партизан"
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