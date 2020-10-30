Задержана жена Дмитрия Войтюшкевича





"Неизвестные в гражданском приехали на бусе и арестовали ее на работе", — пишет телеграм-канал Белорусского фонда культурной солидарности.





Сообщается, что в настоящее время она находится на Окрестина. У Казимировской и музыканта Дмитрия Войтюшкевича двое несовершеннолетних детей.





Хор Concordia был основан в 2007 году, в нем поют любители хорового пения. Несколько десятков человек, студентов и людей постарше, представителей разных профессий, собираются вместе и поют a cappella.