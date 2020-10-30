+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Задержана жена Дмитрия Войтюшкевича

Галина Казимировская руководит хором "Concordia". О ее задержании стало известно накануне поздно вечером.


"Неизвестные в гражданском приехали на бусе и арестовали ее на работе", — пишет  телеграм-канал Белорусского фонда культурной солидарности.

Сообщается, что в настоящее время она находится на Окрестина. У Казимировской и музыканта Дмитрия Войтюшкевича двое несовершеннолетних детей.

Хор Concordia был основан в 2007 году, в нем поют любители хорового пения. Несколько десятков человек, студентов и людей постарше, представителей разных профессий, собираются вместе и поют a cappella.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]