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Ректорат МГЛУ наказал "преподавателя с факами"

Доцента МГЛУ Валерия Пищикова, который "прославился" 26 октября тем, что показывал студентам неприличные жесты и толкнул одного из них, наказали.


— С преподавателем была проведена разъяснительная беседа о недопустимости такого поведения, с чем он согласился и признал свою неправоту, он также привлечен к дисциплинарной ответственности, — заявили в ректорате университета.

При этом администрация МГЛУ уверена, что преподавателя спровоцировало "открыто агрессивное поведение протестующих студентов".

— Студенты допускали нецензурные выкрики и оскорбления в адрес преподавателя (есть видеозапись), а он не смог сдержать эмоций и не поддаться на провокацию. Мы считаем такое поведение неприемлемым с обеих сторон. И оно будет иметь предусмотренные законом дисциплинарные последствия, — добавили в МГЛУ.

Напомним, по версии одного из участников конфликта с Виталием Пищиковым, все началось с того, что доцент называл протестующих "полицаями", а позже пытался перекрывать дорогу и толкнул студента.
Еврорадио
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