Выполнение рейсов по международным маршрутам возобновлено — «Минсктранс»
«Минсктранс» возобновил выполнение рейсов по международным маршрутам с 07:00 30 октября, говорится в Telegram-канале предприятия.
Напомним, ранее в связи с ограничением на въезд на территорию Беларуси было принято решение приостановить выполнение рейсов по международным маршрутам. Поездки были отменены с 19:00 29 октября.
В «Минсктрансе» обратили внимание, что для отдельных категорий граждан въезд на территорию Республики временно ограничен.
10:55 30/10/2020
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