Днем 29 октября в здании Белорусского госмедуниверситета десятки студентов собрались в холле на втором этаже, рядом со входом в ректорат. Почти все студенты были в черном. Так молодые люди оделись в поддержку тех, кого отчислили. «У нас траур», - говорили они.





На первом этаже здания дежурили двое сотрудников милиции.





- Мы собираем подписи. Это коллективное обращение о пересмотре решения об отчислении студентов. Мы хотим попросить ректорат пересмотреть это решение, - говорит студентка Полина. По словам девушки, они просят подписаться за ребят, которых отчислили с 4-го курса. На первом этаже здания дежурили двое сотрудников милиции.





- А кого отчислили в вузе?





- Ребят с фармацевтического, педиатрического, лечебного факультетов, - подключается к разговору еще одна студентка Дарья.





Как говорят студенты, отчисления произошли из-за акций протеста на этой неделе.





- Как мы поняли, всех задержанных отчислили. Отчислили и тех, кого не поймали, но опознали по видео, - говорят девушки.





- Что думаете о случившемся?





- У нас просто шок, если честно. У отчисленных ребят была превосходная успеваемость, все занимаются научной деятельностью. Нам очень обидно и жалко, что таких сильных ребят отчисляют. Это ребята, у которых никогда не было пересдач, которые не пропустили ни одной пары по неуважительной причине. И им предъявляли, что они прогуляли, но они ничего не прогуливали. Мальчику сказали, что он не был на паре, но преподаватель это опроверг.





По словам студенток, отчислили из вуза 20 человек.





- Мы были на паре, когда узнали, что отчислили нашего старосту, и поехали поддержать его. Преподавателя предупредили, он сказал да, езжайте, но поставил нам «Н» на три часа. Сейчас нам придется отрабатывать, платить деньги. За нашего старосту уже подписалось 200 человек. Если нас отчисляют, прекращается контракт и с работой. И теперь он даже не сможет работать. Работает он в детском хирургическом центре в реанимации.





- Никто не знает, сколько студентов отчислили точно, потому что список отчисленных ректорат не дает, - говорит пятикурсник. Молодой человек боится отчисления, ведь за плечами годы учебы. - Системы, чтобы понять, кого отчисляют, нет. Меня тоже вызывали в деканат за акцию 26 октября. Мы ходили по университету, собирали людей на забастовку. Считаем, что в стороне не должен оставаться никто, в том числе студенты-медики. Тогда, 26 октября, на акцию вышло 150 - 200 студентов. Потом мы поехали на площадь Якуба Коласа. Там шли колонны по проспекту, в один момент подъехал ОМОН, начал хватать наших студентов.





К студентам в холле вышел проректор по воспитательной работе медуниверситета Павел Маркауцан. Он представил студентам маму одной студентки. Женщина рассказала, ее гражданская позиция совпадает с позицией большинства из студентов. Но своей дочери она объяснила, что бастовать в рабочее время недопустимо.





- Я ей сказала, если ты хочешь проявить свою гражданскую позицию, пожалуйста, для этого есть воскресенье... Я считаю, что подрывать, саботировать учебный процесс в меде - это как минимум неправильно и вообще-то глупо.





Студенты отреагировали на выступление мамы студентки:





- Сейчас мы не нарушаем ничьи границы, мы по расписанию не на занятиях, мы не кричим лозунгов, мы пришли без флагов, мы пришли поддержать, - говорит эмоционально девушка.





- Хорошо, - ответил проректор. - Мы единственное вас просим: не шумите. И вас просим спуститься вниз. Это наша просьба, услышьте нас, пожалуйста.





- У нас тоже есть просьба - восстановить наших одногруппников! Мы очень вас просим.





- Ребята, я точно так же сейчас в кабинете просила: «Пожалуйста, восстановите», - сказала мама студентки медуниверситета. - Потому что для нас это очень важно, для нашей семьи, для каждого из вас.





Отчислили из медуниверситета и 20-летнюю Яну, которая работает санитаром на скорой помощи. Она общается, в том числе, с пациентами с коронавирусной инфекцией. Девушка, к слову, уже переболела коронавирусом, пишет Комсомолка





- Я не говорила со своим начальством, но вполне возможно, что меня уволят, - рассказала «Комсомолке» Яна.





Тем временем 147 преподавателей и сотрудников университета уже подписали петицию, адресованную ректору БГМУ , сообщает телеграм-канал Белые халаты.

Преподаватели требуют отменить массовое отчисление студентов, которые принимали участие в мирных акциях протеста и другим путем высказывали свою точку зрения на происходящие в стране события.

«Мы полагаем, что подобные действия администрации Университета могут привести к существенной радикализации и усилению протестов, поляризации в студенческой и преподавательской среде», - отметили авторы петиции.

Помимо требования о прекращении отчислении, преподаватели БГМУ также требуют уволить проректора по воспитательной работе и начальника отдела по воспитательной работе с молодежью.

По мнению авторов петиции, деятельность этих лиц привела лишь к усилению протестных настроений в студенческой среде.





Сегодня студенты, их родители, выпускники медуниверситета, несогласные с творящимся беспределом преподаватели намерены собраться у здания БГМУ, чтобы добиться восстановления отчисленных студентов.