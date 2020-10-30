



Преподаватели требуют отменить массовое отчисление студентов, которые принимали участие в мирных акциях протеста и другим путем высказывали свою точку зрения на происходящие в стране события.





«Мы полагаем, что подобные действия администрации Университета могут привести к существенной радикализации и усилению протестов, поляризации в студенческой и преподавательской среде», - отметили авторы петиции.





По мимо требования о прекращении отчислении, преподаватели БГМУ также требуют уволить проректора по воспитательной работе и начальника отдела по воспитательной работе с молодежью. По мнению авторов петиции, деятельность этих лиц привела лишь к усилению протестных настроений в студенческой среде.