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Без малого 150 преподавателей Медуниверситета подписали петицию против отчисления студентов

Почти 150 преподавателей и сотрудников Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) подписали петицию, адресованную ректору учебного учреждения. Они выступают против отчисления студентов по политическим мотивам.


Преподаватели требуют отменить массовое отчисление студентов, которые принимали участие в мирных акциях протеста и другим путем высказывали свою точку зрения на происходящие в стране события.

«Мы полагаем, что подобные действия администрации Университета могут привести к существенной радикализации и усилению протестов, поляризации в студенческой и преподавательской среде», - отметили авторы петиции.

По мимо требования о прекращении отчислении, преподаватели БГМУ также требуют уволить проректора по воспитательной работе и начальника отдела по воспитательной работе с молодежью. По мнению авторов петиции, деятельность этих лиц привела лишь к усилению протестных настроений в студенческой среде.
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