



Как сообщает ВВС , администрация аэропорта пыталась таким образом найти только что родившую женщину, поскольку в одном из туалетов был найден брошенный новорожденный младенец. Австралийские власти назвали действия администрации аэропорта «Хамад» в Дохе «неслыханнами и оскорбительными».









Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что чрезвычайно обеспокоена сообщениями об инциденте в катарском аэропорту.





Ребенок жив и находится в безопасности, кто его оставил в аэропорту, по-прежнему неизвестно.





На территории Австралии пассажиры рейса должны были уйти в 14-дневную изоляцию, после окончания которой две пассажирки рассказали о своих злоключениях в интервью Австралийской вещательной корпорации (АВС). После их заявлений разразился скандал.





Еще одна пассажирка, Ким Миллс, сообщила британскому изданию Guardian, что ее отвели на неосвещенную автостоянку рядом с летным полем, где стояли три кареты скорой помощи, в которых и проводился медосмотр.





По словам Миллс, ее освободили от этой процедуры, вероятно, потому, что ей за 60. Тем не менее, рассказывает женщина, было крайне неприятно, а больше всего Миллс возмутило то, что ни ей, ни другим не объяснили, что происходит.





Уже в полете стюардессы сказали Миллс, что экипажу тоже ничего не объяснили, когда задерживали рейс и снимали с борта пассажирок.





Правительство Катара пока никак не прокомментировало случившееся. Неизвестно, подвергались ли аналогичному обращению пассажирки других рейсов.





Администрация аэропорта опубликовала заявление: «Медики выразили обеспокоенность здоровьем и благополучием только что родившей матери и попросили официальные лица установить ее личность до вылета. Людей, имевших доступ в зону аэропорта, где был обнаружен младенец, попросили помочь в дознании».





Пассажирки единодушно утверждают, что их никто ни о чем не просил, и не интересовался их согласием на осмотр.





«Это небывалый случай. Я в жизни не слышала ни о чем подобном», - заявила Мэрис Пэйн.





Отвечая на вопрос журналистов, министр сказала, что не видит оснований рассматривать случившееся как сексуальное насилие, но речь безусловно идет о чрезвычайно оскорбительном обращении.





По ее словам, австралийские власти были в курсе происшествия с момента прибытия ре а из Дохи, и пассажирки, находясь на карантине, получали необходимую поддержку.





Правительство определится с дальнейшими шагами после того, как будут получены объяснения от представителей Катара.





Между тем, мать подкинутого младенца так и не нашли. Власти призвали ее объявиться добровольно и просят о сотрудничестве всех, кто располагает информацией по делу.