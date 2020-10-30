Трое и больше детей это работа?
Министр экономики Александр Червяков в интервью «Рэспублiке» рассказал, что есть предложение приравнять труд многодетной матери по воспитанию детей к работе в сфере образования.
Но глава Минэкономики тут же добавил, что это «требует всестороннего обоснования и наличия ресурсов». Подробностей Червяков не раскрыл, но, скорее всего, речь идет о зачете срока воспитания детей в трудовой стаж.
Червяков также считает, что нужно поощрять не только рождение второго ребенка и последующих детей, но и стимулировать рождаемость первенца.
Основной инструмент — обеспечить доступность комфортного жилья.
Не так давно, в мае 2020 года, был принят указ, по которому женщинам, родившим четырех и более детей, решили засчитывать в трудовой стаж не 9, а 12 лет декретов. Минимальный стаж для получения трудовой пенсии многодетным матерям установили на уровне 10 лет (было 17,5 года).
09:37 30/10/2020
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