+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Теперь людзі могут жіть спакойна і есть бульбу». Учитель из Жодино расплакалась, прочитав сочинение своего ученика

EX-PRESS.BY публикует школьное сочинение полностью. Там и в самом деле есть от чего рассплакаться.

В Жодинской школе учитель предложила своим ученикам написать сочинение на вольную тему — помечтать о будущем.

— Я прочла это сочинение и расплакалась. Но не потому, что ребенок допустил много ошибок. У меня дрогнуло сердце от того, как ребенок чувствует то, что сейчас происходит в нашем обществе. У него сразу после выборов были задержаны близкие, он хорошо знает ситуацию, в которой мы все сейчас живем,— рассказала она EX-PRESS.BY. .

Публикуем сочинение — орфография и пунктуация сохранены:

«Аднажды ўсе беларусы жылі ў міры і гармоніі но потым былі выбары і ізбралі Лукашэнка. Ўсе было вроде харашо первыя 3 года. А после он какухай паехаў, начаў паніжаць зарплаты, врал как дышал. Прашло несалькі лет і людзі не маглі цярпець і началі мітінгі устраіваць. Амон быў за Лукашэнка патамушто у ніх былі харошіе дзеньгі. Прашол год і все такі  его выгналі з должнасті і паставілі Тіхановскую. Теперь людзі могут жіть спакойна і есть бульбу».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]