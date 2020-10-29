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Фоторепортаж: в Куропатах проходит "Ночь расстрелянных поэтов"

Вечером в четверг там собрались сотни людей.
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Вспомнили погибших на протестах

Фото: Куропаты, 29 октября 2020-го / Наша Нива, Новы час

В Куропатах проходит "Ночь расстрелянных поэтов". Вечером в четверг там собрались сотни людей. Среди них — легендарная Нина Багинская. Они читают стихи, вспоминают белорусских литераторов, которые были уничтожены сталинским режимом. Только в ночь с 29 на 30 октября 1937-го было расстреляно более ста белорусских интеллигентов. Это ужасная страница нашей истории.

Сегодняшнее траурное мероприятие готовил Дмитрий Дашкевич, но он сейчас за решеткой. Писательница и учительница Анна Северинец рассказывала, что нынешний формат будет отличаться от предыдущих. Стихи расстрелянных поэтов читают не только литераторы, но и медики, спортсмены, актеры, представители стачкомов. Также в список зачитываемых расстрелянных добавили тех, кто погиб на протестах. Прозвучали имена Александра Тарайковского, Александра Вихора, Геннадия Шутова и Никиты Кривцова, сообщает "Новы час".



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