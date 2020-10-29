Число DDoS-атак в третьем квартале года выросло в полтора раза

Кроме того, в третьем квартале был установлен годовой рекорд по числу DDoS-атак в день, пишет interfax.by





"Пиковая нагрузка пришлась на 2 июля: тогда решения компании зафиксировали 323 атаки. Предыдущий рекорд, 298 атак в день, был зарегистрирован 1 апреля. В среднем же в третьем квартале проводилось 106 атак в день, во втором — на 10 больше. По словам экспертов, это указывает на то, что объём мусорного трафика начал сокращаться, хотя по-прежнему остаётся значительным", - говорится в сообщении.





"Мы рекомендуем всем, кто ещё не реализовал соответствующие защитные меры, не откладывать этот вопрос, ведь к концу года активность злоумышленников традиционно идёт вверх", — прокомментировал представитель "Лаборатории Касперского" в Беларуси Дмитрий Кудревич.



