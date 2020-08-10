Когда силовики схватили за руку его жену и ее сестру, он рванул к ним в защиту. Но трое силовиков сразу заломали Кириллу руки за спиной и положили лицом на плитку. Так он был задержан. На свободу Кирилла выпустили только через четверо суток со штрафом и сломанной ногой. Жена Кирилла Ольга рассказала «Весне», как ее муж столкнулся с жестокостью силовиков, про то, как она не могла найти его после задержания, и как проходил суд над ним.

«Если бы этот силовик был неместный, он бы не знал таких подробностей»

«Кирилла задержали вечером 10 августа на Советсткой улице на моих глазах. Он ничего такого не сделал, он никому не нагрубил, он побежал в мою защиту, когда меня за руку взяли сотрудники. Кирилла завели в автозак. Нам с сестрой в грубой форме силовики, которые "зачищали" улицу, сказали уходить с Советской. Я просилась к мужу, так как в автозаке он оказался из-за меня. Но сотрудники мне отвечали: «Девушка, Вас туда не пустят, ищите его в Ленинском РОВД, сегодня всех будут везти туда». Когда я спросила, где оно вообще находится, мне четко ответили: «В Северном». Если бы этот силовик был неместный, он бы не знал таких подробностей. Я местная не знала, где находится это РОВД.

«Более скотского отношения, чем в Ленинском РОВД Бреста, я не видела»

Через полчаса мы были уже там. Возле РОВД уже было, таких как я, девушек пять. Одна принесла передачу мужу, который был наблюдателем 9 августа на выборах, а других задержали, так же как и Кирилла. Возле РОВД дежурил милиционер в маске. И он нам все говорил: «Я вам настоятельно рекомендую уходить отсюда». Когда я ему сказала, что сюда должны привезти моего мужа и мне нужно узнать информацию про него, он мне отвечал, глядя в глаза: «Я Вам честно говорю, что сегодня никто никого сюда везти не будет. Их повезут в Жабинку, Березу, но здесь никого не будет». Девушки, которые стояли со мной, говорили ему: «Пять минут назад сюда заезжала скорая, автозак». Милиционер отвечал, что это они «так приезжали». Потом он еще говорил нам разойтись. Когда мы все немного отошли, во двор заезжали автозаки и скорая».





По словам жены Кирилла, она целые сутки не могли получить никакой информации о своем муже. Как и другие брестчане не могли узнать, где находятся их пропавшие родственники. Телефон в РОВД не поднимали, двери не открывали, а пришедшим к РОВД людям все обещали дать информацию позже.





«Более скотского отношения, чем в Ленинском РОВД Бреста, я не видела. Одна девушка, которая тоже искала своего мужа, постучала в ворота, на что ей с той стороны ответили: «Хочешь сюда? Сейчас организуем!» На следующий день, 11 августа, приоткрылись ворота и нам сказали, что списки задержанных будут около 14 часов.





В это время мы поехали в прокуратуру, но там нам сказали, что они не занимаются розыском людей. Но, если мы так хотим, то наши заявления о пропажах людей после обеда и совещания, будут переданы в Ленинское РОВД.





Когда мы вернулись в РОВД, я увидела фамилию своего мужа в списках задержанных. Но нам сказали, что это не значит, что задержанные находятся именно в этом РОВД. Это лишь подтверждает, что он задержан. Но где именно он находится и по какой статье задержан – было неизвестно».

«32 человека в камере ели эти пять мороженых»

На вторые сутки задержания Кирилла его жене удалось узнать, что он находится в брестском СИЗО №7 и что он задержан в рамках административного дела по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).





«Наши друзья передали Кириллу передачу: печенье, шоколад, сухофрукты и пять пачек мороженого. Они подумали, что в камере же обычно столько людей содержится. Но потом оказалось, что 32 человека в камере ели эти пять мороженых. Муж рассказывал, что в камере все друг друга очень поддерживали. Один парень даже после суда не ушел, остался со всеми.

«Заносили человека, а с него кровь капала»

Всех задержанных 10 августа держали сразу в гаражах РОВД, потому что не было мест. Как рассказывает Кирилл, большие гаражи были уже освобождены для них. На грязном землянистом полу они лежали не поднимая головы. Там было очень много людей. Заносили человека, а с него кровь капала. Его бросили в угол, он был весь в крови. Так они и не узнали, что с этим человеком было потом.

«Животные ходят под себя»

Потом Кирилла и всех остальных перевели в спортивный зал. Почти сутки они там лежали. У них была одна бутылка воды на человек сто задержанных. В туалет сразу их вообще не отпускали. Когда люди просились, то им говорили, что «животные ходят под себя». Но потом, когда в зале пошел запах, их начали выводить по одному в туалет. По словам Кирилла там были разные люди: и пожилые, и с эпилептическими припадками, и беременная женщина.



«У кого были кольца на пальцах – того бил дубинкой по рукам»

Муж рассказывал, что в этом спортзале избивали всех жутко. Некоторые силовики «отвечали» за избиение по определенным признакам. Например, один избивал «женатиков» – у кого были кольца на пальцах, того бил дубинкой по рукам. Возле Кирилла лежал молодой парень, который все пытался сказать, чтобы его не били, потому что у него папа милиционер. Но его избивали в несколько раз больше, потому что «папа плохо воспитал».





У мужа сильных синяков не было. Были «коридоры» из силовиков, когда их определяли из гаража в спортзал. Вот там Кирилл получил гематому на ноге».





После освобождения Кирилл Ляшук обратился в больницу, где ему диагностировали перелом правой стопы, ушибы левого плеча и предплечья, правового бедра. Некоторое время он пробыл в гипсе.





Медицинская справка Кирилла Ляшука





«Когда Кириллу сломали ногу – он точно не знает. Он говорит, что не помнит, в какой именно момент у него начала болеть нога, но это было с самого начала. То ли ему на нее наступили, то ли это случилось «в коридоре». Но за четверо суток он смирился с тем, что у него болит нога.





Когда их перевели в СИЗО, то в камере сидели обычные «зеки». И когда в камеру завели около 30 человек, те были в шоке. А когда они начали раздеваться после того, что с ними было, то «зеки» с нар подскачили от ужаса. Они освободили им места и сказали, что за всю свою жизнь такого не видели. Между собой разговаривали: «Кто их так и за что?»

«Выкрикивал антиправительственные лозунги»

Судили Кирилла Ляшука только на четвертые сутки, 14 сентября, в 18 вечера. Его дело рассматривал судья суда Ленинского района Бреста Андрей Грушко.





«Участковый свидетельствовал на суде о том, что Кирилл находился в людном месте на Советской, символики при себе не имел, но выкрикивал антиправительственные лозунги. Судья спрашивал, почему живя в другом конце города, а теща, к которой мы направлялись в тот вечер, живет в другом конце, он оказался на Советской улице. Мы отвечали, что мы были в ЦУМе. Судья нам говорил: «Вы что, не видели, что там скопление людей, что там символика, почему вы там оказались?»





В итоге судья оштрафовал его на 10 базовых величин (270 рублей), несмотря на то, что он уже отбыл четверо суток. Даже не трое! Областной суд оставил постановление без изменения, несмотря на то, что Кирилла удерживали четверо суток и сломали ногу».





Из постановления суда Ленинского района 14.08.2020 г. в отношении Кирилла Ляшука

«Из рапорта участкового инспектора милиции ООПП МОБ ОВД администрации Московского района г. Бреста Бобрукевича Д.Т. усматривается, что 10.08.2020 около 20 часов он нес службу по охране общественного порядка вблизи дома №12 по ул. Островского в г. Бресте по пресечению массовых беспорядков, вблизи находилось большое скопление людей, в толпе люди выкрикивали недовольства в отношении действующей власти, данные высказывания носили общественно-политические интересы и критиковали действующую власть, в данной толпе находился и Ляшук К.О., который также критически высказывался в адрес действующей власти, на замечания сотрудников милиции разойтись Ляшук К.О. не реагировал, в последующем он был задержан».





«При определении штрафа суд учитывает срок административного задержания Ляшука К.О. с 20 часов 10.08.2020 до 18 часов 54 минут 14.08.2020, а также его материальное положение».





Кирилл Ляшук написал заявление по факту избиений его сотрудниками милиции и по поводу бесчеловечных условий содержания, но проверку проводят уже третий месяц. Кирилла вызвали на допрос к трем разным следователям, больше "сдвигов" по этому делу нет.







