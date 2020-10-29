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Минсктранс: Приостановлены международные рейсы

Выполнение международных рейсов временно приостановлено с вечера четверга, сообщили в Минсктрансе.

"В связи с ограничением на въезд на территорию Республики Беларусь с 19.00 29 октября временно приостановлено выполнение рейсов по международным маршрутам", - цитирует Интерфакс сообщение в телеграм-канале транспортного предприятия.


Как ранее сообщал Госпогранкомитет, Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Согласно сообщению ведомства, такое решение было принято в связи со сложившейся  эпидемической обстановкой в сопредельных странах.
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