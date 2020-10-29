Четверо из них были жестко избиты силовиками в милицейском бусе, после чего в больнице всем диагностировали сотрясения головного мозга, а некоторым – черепно-мозговые травмы, перелом носа и другие травмы. На четырех студентов в Октябрьском РУВД были составлены протоколы по двум статьям КоАП: 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Студент и студентка рассказали «Весне», как они столкнулись с жестокостью силовиков.





Ребята рассказывают, что студентов, участвующих в акции возле БГУ, поджидали четыре буса. Четыре студента и студентка стояли около входа в торговый центр «Столица», когда увидели, что к ним направляется сотрудник в штатском. Когда они спустились в переход, там студентов уже ждали сотрудники ОМОНа. Их задержали на площади Независимости.

«Сотрудники начали веселиться и обливать нас водой»

«Когда я бежал, мне подсекли ноги и я упал. Меня сразу схватили и понесли в бусик. При этом ударили два раза по лицу, потому что я пытался поднять голову. Меня закинули в бус, там уже была моя однокурсница. С нами ехали сотрудники, которым по голосу лет 20. Они били меня все время по голове.





Потом нас перегрузили в другой бусик. Там были уже остальные ребята, с которыми мы были возле БГУ. Они рассказали потом, что их тоже сильно били. Мы все ехали лежа друг на друге. На мне лежали два человека, хотя свободные места там были.





С меня сорвали портфель. Дернули с лямками, теперь портфель полностью порван. Пытались там что-то найти, но, кроме воды, ничего не нашли. Потом сотрудники начали веселиться и обливать нас водой.





В этом бусике нас тоже били и унижали. Нашему однокурснику разбили нос. Больше всего избивали парня, который был в оранжевой кепке. Наверное, потому что она яркая и в глаза кидается. Мы услышали много унижений и угроз типа «давайте их перцовым газом зальем». Били кулаками, унижали ненормативной лексикой, пугали тюрьмой, говорили что поубивают нас.





Когда меня отпустили из РУВД, я пошел в больницу, где мне диагностировали сотрясение мозга. У меня сильных побоев нет, так как били в основном по голове. Только шишка.





Я до сих пор не понимаю, почему нас задержали».





Студентов доставили в Октябрьское РУВД, но там, по их словам, физической силы уже по отношению к ним не применяли. Всех студентов отпустили, на четверых составили протоколы об административном правонарушении.





Медицинская справка одного из задержанных студентов

«Сказали, что если он испачкает кровью машину, то будет ее вылизывать»

17-летнюю студентку не избивали, в отличие от ее однокурсников. Но на нее в Октябрьском РУВД были составлены протоколы по ст. 23.4 и 23.34 КоАП.





Кровь однокурсников на куртке студентки после того, как они на ней полежали в милицейском бусе





В какой-то момент нас всех кинули лицом в пол и мы лежали все друг на друге. Нам не разрешали поднимать головы, но один ОМОНовец вытащил меня оттуда за руку, посадил на сиденье рядом с собой и сказал успокоиться. Нам почти всю дорогу в РУВД говорили, что нас «закроют» и отчислят, а он говорил что все будет нормально.





Когда нас кинули всех на пол, у нашего однокурсника пошла кровь из носа. У него все штаны были в крови. Ему сначала не давали вытирать кровь. Потом дали его же капюшон и сказали, что если он испачкает кровью машину, то будет ее вылизывать».



